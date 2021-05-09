"Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране. Потому что мир, спокойствие, гарантии - это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. И сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, народа", -БелТА Наталью Кочанову.