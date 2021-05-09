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Кочанова: "Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране"
Источник материала: Партизан
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала принятый декрет правителя о защите суверенитета и конституционного строя
"Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране. Потому что мир, спокойствие, гарантии - это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. И сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, народа", -
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала принятый декрет правителя о защите суверенитета и конституционного строя
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