В Беларуси отмечают победу в ВОВ, но игнорируют другие даты. О чем же белорусские власти предпочитают забывать?

пишет Близкие новости. Но почему государство в упор не замечает других, не менее значительных, побед в белорусской истории? Как будто 9 мая – это фетиш, кроме которого нечего ценить и некого помнить. Однако у белорусов далеко не одна победа, которой можно гордиться,Близкие новости.

День памяти и скорби или праздник?

Ежегодно в Беларуси отмечают День Победы. Это государственный праздник, которому власти традиционно уделяют колоссальное внимание. Об этой победе говорят, пишут, повторяют давно рассказанные и пересказанные сюжеты, озвучивают давно услышанные мнения о дате 9 мая. Такая активность – часть государственной идеологии. Но когда помпезности и громких слов становится слишком много, в них ощущается неестественность и пустота.

Сразу сделаем оговорку. 9 мая 1945 года – это действительно важный день в истории не только нашей страны, но и человечества. День Победы стал занавесом для театра боевых действий на территории Европы. Ту войну нельзя забыть, как нельзя забыть и подвиг людей, добывавших победу. Важно помнить, какой след в истории Беларуси оставила Вторая мировая война. Наша страна потеряла почти каждого третьего (по другим оценкам – четвертого) жителя.

9 мая – великий день в истории Беларуси. Многие называют День Победы праздником. Только поводов для скорби намного больше, чем мотивов для празднования.





Однако Вторая мировая далеко не единственная война, в которой участвовали и погибали жители здешних земель. И белорусы, в свою очередь, могут гордиться не одной только победой, как будто в нашей истории больше ничего нет. Почему на официальном уровне помнят только одну войну и вспоминают только тех, кто погиб с 1941-го по 1945-й годы? Где память о других войнах, победах и погибших? Как можно помнить и гордиться избирательно?

В ответ на это часто можно услышать, что раньше никакой Беларуси и белорусов не было. Можно подумать, независимая и самостоятельная страна Беларусь была в 1941 году.

Даже Александр Лукашенко, рассуждая в 2019 году о Великой Отечественной, сказал следующие слова: «Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны – не наши войны. Отечественная война 812 года – Наполеон прошелся под Москву и за Москву, и назад вернулся. Через Беларусь! Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка. Часть восточных губерний отошла России, а до Минска – отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас – Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны! Но мы, тем не менее, горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном – гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?».

Парадоксально, что сегодня на официальном уровне отмечают победу в «не нашей войне». Абсурдно также и то, что другие победы, которыми стоит гордиться, оставили для историков и любителей «преданий старины».

Когда кто-то забыт, а что-то – забыто

Яркий пример войны и победы, о которой вспоминают раз в несколько лет – Великая война 1409 – 1411 годов и Грюнвальдская битва, которая состоялась 15 июля 1410 года. Тогда объединенные войска Великого княжества Литовского и Королевства Польского одержали решающую победу над войском Тевтонского ордена. После этого сражения баланс сил и влияния в Европе перераспределился. С агрессивными и разорительными набегами рыцарей Ордена, которые происходили на протяжении десятилетий, было покончено. Этой победой в одной из крупнейших битв средневековой Европы гордятся поляки и литовцы. И совсем не часто говорят о виктории под Грюнвальдом в Беларуси, современная территория которой полностью входила в состав Великого княжества.

Битву под Оршей 8 сентября 1514 года белорусские историки считают одной из самых важных битв в истории нашего государства. Это сражение оценивают как одно из самых крупных европейских сражений XVI века. В тот день войска Великого княжества Литовского под предводительством Константина Острожского одержали победу над превосходящими силами вражеского войска Московского княжества. Многие представители московской знати были взяты в плен. Битва имела широкий резонанс в Европе и оставила большой отпечаток в белорусской культуре. Часть нашего общества и вовсе считает 8 сентября Днем белорусской войсковой славы. Как часто вы слышите упоминания о битве под Оршей на официальном уровне?





Битва под Оршей. Картина неизвестного автора. wikipedia.org

5 августа 1506 года произошла Клецкая битва. В ней войско ВКЛ разбило превосходящие силы войска крымских татар. Тогда было освобождено 40 тысяч пленных, а после победы крымские татары перестали совершать набеги на земли ВКЛ. Но кто об этом хочет знать и помнить?

Еще одна битва, о которой незаслуженно забывает Беларусь на официальном уровне – это битва под Полонкой. Она произошла в 28 июня 1660 года возле деревни Полонка (сегодня – Барановичский район). Битва считается переломной в Тринадцатилетней войне. Войско Речи Посполитой нанесло серьезное поражение войскам Русского царства, что позволило освободить существенную часть территории ВКЛ от московской оккупации.





Это так, несколько ярких и характерных примеров. Разумеется, обо всех этих битвах и войнах не принято вспоминать. А ведь есть еще и масса других трагических событий. В официальных кругах не принято оценивать количество их жертв и итоги побед в иных битвах. Казалось бы, историческая память должна быть полноценной. Помнить нужно не только о том, что было на наших землях после Октябрьской революции. Национальное самосознание и патриотизм нельзя взрастить на одной лишь теме Великой Отечественной, раздувая ее настолько, что она замещает собой все остальные столетия нашей истории.

Не зря говорят, что из песни слов не выкинешь. Но каждый год Беларусь в исступлении стремится спеть только ее последний куплет. Причем, озвучивают его на всех уровнях и по несколько раз. Беларусь помнит? Что-то, определенно, да, но помнить ей стоило бы гораздо больше, чем годы Великой Отечественной.



