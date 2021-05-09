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"Сорокапятка" против танков: 45-мм пушка 1937 года - видео

09.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пушка "сорокопятка" совершала до 20 выстрелов в минуту. Снаряд летел до 4,4 километра. Максимальная дальность стрельбы прямой наводкой составляла 850 метров. Наиболее эффективно "сорокопятка" работала на расстоянии до полукилометра, запросто пробивала 43-миллиметровую броню танка.

"Довольное совершенное оружие, пушка эта доказала, что она высокоэффективна и достаточно хорошо выводила из строя танки. В принципе орудие само по себе легкое, 560 кг. То есть его можно было легко транспортировать", - рассказывает историк, начальник экскурсионного отдела комплекса "Линия Сталина" Андрей Трусов.

Невысокое щитовое прикрытие обеспечивало незаметность пушке на поле боя. Но к середине войны ку немцев появились более тяжелые танки. И "сорокопятка" уже не могла вывести из строя такую бронетехнику.

"Пушку модернизировали. Был удлинен ствол, за счет чего начальная скорость снаряда и бронепробиваемость увеличивались", - отмечает историк.

Чтобы навести орудие на цель, нужно было провести целый комплекс действий. Определить дальность, выбрать шкалу прицеливания. У наводчика был только один шанс – попасть в цель или промахнуться. В случае второго враг ответным выстрелом уничтожал весь расчет. Именно поэтому солдаты называли пушку "сорокопятку" – "прощай, Родина".

Орудие было очень распространено в Красной армии – к концу войны насчитывалось более 40 тысяч единиц. Использовали "сорокапятку" ее и при штурме Берлина.

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В начале войны основную часть немецких танков составляли легкие и средние машины. И для противотанкового орудия калибра 45 мм этого вполне было достаточно. Но позже...
 
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