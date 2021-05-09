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Брестская крепость отметила День Победы – фото

09.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В год 80-летия героической обороны Брестской крепости в Мемориальном коплексе с размахом отметили праздник 9 Мая.

Руководство города и области вместе с почетными жителями и гостями возложили цветы к Вечному огню. Затем прошел небольшой митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В первых рядах памятного митинга, несмотря на возраст, ветераны Вооруженных Сил. В Бресте в живых осталось только 110 ветеранов Великой Отечественной, по состоянию здоровья все они не смогли прийти в крепость. Торжественный митинг посетил ветеран Великой Отечественной войны Константин Кругликов. Он участвовал в Курской битве, освобождал Беларусь, Польшу, Восточную Пруссию.

Участники акции "Беларусь помнит" собирались у "Звезды" крепости и организованной колонной, держа в руках портреты своих родственников, участвовавших в войне, прошли в мемориальный комплекс.

Завершились торжественные мероприятия концертом городского оркестра и оркестра Брестской пограничной группы.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Как прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, смотрите в фотоленте Sputnik.
 
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