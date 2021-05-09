Вестибюль №1 станции метро «Площадь Победы» временно закрыли

Источник материала: ОНТ

Вестибюль №1 станции Минского метрополитена «Площадь Победы» временно закрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Вестибюль временно закрылся на выход с 18:05. Закрытие связано с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

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