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Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни
Источник материала: ОНТ
Флаг и герб Беларуси отражают главную национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом в ходе церемонии чествования государственных символов на площади Государственного флага заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко,
В ходе речи Глава государства отметил, что в этом году День Победы выпал на второе воскресенье мая и совпал с еще одним важным для белорусов праздником – Днем Государственного герба и Государственного флага. Как подчеркнул Президент, такое совпадение, равно как и то, что оно произошло в Год народного единства, – знак незыблемости национальных традиций и духовных ценностей.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни
Флаг и герб Беларуси отражают главную национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом в ходе церемонии чествования государственных...
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