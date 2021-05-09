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Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни

09.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни

Флаг и герб Беларуси отражают главную национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом в ходе церемонии чествования государственных символов на площади Государственного флага заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.


В ходе речи Глава государства отметил, что в этом году День Победы выпал на второе воскресенье мая и совпал с еще одним важным для белорусов праздником – Днем Государственного герба и Государственного флага. Как подчеркнул Президент, такое совпадение, равно как и то, что оно произошло в Год народного единства, – знак незыблемости национальных традиций и духовных ценностей.

Фото: БЕЛТА

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Флаг и герб Беларуси отражают главную национальную идею белорусов – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом в ходе церемонии чествования государственных...
 
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