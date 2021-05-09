Как отмечают 9 Мая в Минске: ветераны, полевая кухня и много развлечений

Источник материала: ОНТ

С размахом, как и 9 Мая 1945 года, гуляет сегодня столица. Несмотря на большие выходные, в Минске многолюдно. В каждом из девяти районов главного города страны есть куда пойти и что посмотреть.

Основные локации – у Дворца спорта и в парке Победы. В этом символическом месте, возле стелы «Минск - город-герой» – особая программа.

Подробнее – в видео.





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