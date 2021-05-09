ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кочанова: Если надо будет отстоять свободу своей страны, большинство из нас не дрогнет. События прошлого года это показали

09.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кочанова: Если надо будет отстоять свободу своей страны, большинство из нас не дрогнет. События прошлого года это показали

Время отдаляет нас от событий Великой Отечественной, увы, с каждым годом в парадном строю все меньше их участников и свидетелей. И тем ценнее внимание тем, кто ещё рядом и может рассказать и об ужасах войны, и о её героях. 

Поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной была и остается одним из приоритетов государственной социальной политики. И об этом поговорим с гостем, а точнее гостьей – спикером Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Подробнее – в видео.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время отдаляет нас от событий Великой Отечественной, увы, с каждым годом в парадном строю все меньше их участников и свидетелей. И тем ценнее внимание тем, кто ещё...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь, Грузия и День Победы: как поэт объединил два народа – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by