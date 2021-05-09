Кочанова: Если надо будет отстоять свободу своей страны, большинство из нас не дрогнет. События прошлого года это показали

Источник материала: ОНТ

Время отдаляет нас от событий Великой Отечественной, увы, с каждым годом в парадном строю все меньше их участников и свидетелей. И тем ценнее внимание тем, кто ещё рядом и может рассказать и об ужасах войны, и о её героях.

Поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной была и остается одним из приоритетов государственной социальной политики. И об этом поговорим с гостем, а точнее гостьей – спикером Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Подробнее – в видео.





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