Оружие победы: какую роль на войне сыграли бронепоезда

Источник материала: ОНТ

Железнодорожный транспорт внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На нем спасали жизни раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы на фронт. Особую роль в освобождение от немецких оккупантов – сыграли бронепоезда. Про мощь и значение «крепостей на колесах».





Численность «бронированных монстров» в Красной армии к 41-му году составляла 64 единицы. 10 из них вели бои на территории Беларуси. По уставу, оборонительные комплексы оказывали содействие пехоте, участвовали в охране железнодорожных путей. Основным противником железных гигантов была авиация. Многотонные машины становилась участниками и штурмовых операций, нанося ответный удар по вражеской технике.

У фашистской Германии бронепоездов было в разы меньше. Уступала техника и по боевым качествам. Однако и советские, и немецкие бронепоезда представляли из себя локомотив с рядом площадок. От ударов вражеской техники машину защищала броня толщиной несколько сантиметров, позже – для укрепления ж/д комплекса добавили пулеметы «Максим» и оружие 76-го калибра.

В борьбе за Родину против оккупантов бронепоезда не раз наносили сокрушительные удары по вермахту. Один из боевых эпизодов состоялся на участке Калинковичи – Шатилки, Калинковичи – Коржовка. Там, в августе 41-го, 6-й отдельный дивизион бронепоездов, действуя совместно с десантными отрядом и пограничниками, должен был предотвратить переправу противника через реку Птичь. И тем самым преградить его выход на ж/д магистраль Калинковичи – Гомель. Выполняя задачу 50-й и 51-й бронепоезда, короткими огневыми налетами нанесли урон немецкой стороне. Тогда были уничтожены тысячи солдат и офицеров.

Засекреченные документы об операциях бронетанковых комплексов лишь недавно утратили гриф «секретно». На основе этого анализа складывалась картина участия бронепоездов в боевых операциях 42-го, 43-го и самого успешного 44-го годов.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Уже к 43-44 году ни один бронепоезд не был потерян, потому что они уже грамотно использовались. Чаще всего – как артиллерийская точка в полосе железных дорог. Бронепоезд вышел на позиции, чтобы неприятель не видел и артиллерийским огнем подавил боевые точки противника. Помог тем самым и пехоте. Или если немцы организовали контратаку, точно также разведка вызывала бронепоезд, он выходил на закрытые позиции, наносил огневое поражение и уходил опять, прятался, чтобы даже, если авиация прилетала или отряд ответный артиллерийский огонь открывался, бронепоезд не пострадал».

Уникальный объект – копия бронепоезда 35-го года – находится на «Линия Сталина» под Минском. На его создание у реставраторов ушло чуть больше года. Восстанавливали оборонительный комплекс по военным чертежам. Состоит он из двух броневагонов и боевой платформы с зенитной пушкой, такие же использовали и солдаты Красной армии.

Александр Миколусский, реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Сам паровоз, как сама головная часть, будет весить 60-70 тонн. Если все это сложить, то это больше 100 тонн. Вы представьте, такая машина идет по рельсам, движется. Потом ещё выполняет боевую задачу, стреляет, отражает все вражеские атаки. У нас получился этот проект. Особенность в том, что он на ходу, это первое. Второе – то, что в Республике нет такого бронепоезда. Не побоюсь сказать, что даже у нас на постсоветском пространстве таких единиц нет».

Находясь на фронте в расстоянии 20-30 километров, командный состав, а также красноармейцы чувствовали некоторое спокойствие и выходили из бронепоездов. При налете вражеской авиации многие из этих людей погибли от бомбежки и обстрела из пулеметов и пушек.

Об эффективном использовании бронепоездов говорят цифры. За время ожесточенных боев на территории СССР было уничтожено около 400 танков, сотни самолетов, и тысячи грузовиков и бронемашин. За заслуги перед Родиной члены экипажей отмечены высшими правительственными наградами – их получил каждый четвертый боец. За всю войну было простроено 143 бронепоезда. По сравнению с выпущенными самолетами и танками эта цифра кажется незначительной, но, несмотря на небольшое количество, бронепоезда оказали существенную роль в победе над фашистской Германией.





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