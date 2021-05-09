Минздрав: в состоянии Ромы Когодовского наблюдается небольшая положительная динамика

Источник материала: ОНТ

В состоянии 12-летнего Романа Когодовского, пострадавшего при пожаре, намечается небольшая положительная динамика. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В целом, как отмечается в сообщении, состояние мальчика остается тяжелым. Поэтому он находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати и подключен к аппарату ИВЛ. При этом мальчик уже находится в сознании и реагирует на обращение к нему по имени.

Также сегодня под руководством главы Минздрава Дмитрия Пиневича прошел очередной консилиум специалистов. В ходе консилиума его участники обсудили тактику лечения и наметили процедуры на понедельник. Всего специалистами уже были проведены три оперативных вмешательства на пораженных участках тела. В дальнейшем операции планируется проводить с интервалом в 2-3 дня.

Напомним. В конце апреля Роман вынес из горящего дома своего малолетнего брата, после чего потерял сознание. Позже врачи обнаружили многочисленные ожоги и порезы на теле ребенка. 29 апреля он был транспортирован на вертолете в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

Фото: БЕЛТА

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