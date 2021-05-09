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Известные спортсмены поздравили белорусов с Днем Победы

09.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известные спортсмены поздравили белорусов с Днем Победы

К поздравлениям белорусам присоединились известные спортсмены. Они выросли в семьях, где чтут праздник Победы, а истории про войну передаются из поколения в поколение. 


Вячеслав Хоронеко, гиревик-рекордсмен мира: «Один из самых главных праздников и событий. Дело в том, что с Днём Победы связана вся моя жизнь. И мой дедушка воевал, дошёл до Берлина, Царство ему Небесное. Папа маленьким был в концлагере. Они рассказывали мне про эти события, каким трудом давалась эта Победа».

Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь: «Священна дата. Великий Праздник. Трагедия, которая затронула каждую семью нашей необъятной Родины. Наш долг – хранить память об этом празднике и передавать её новым поколениям».

Сергей Вязович, руководитель и один из пилотов команды «МАЗ-СПОРТавто»: «Хотелось бы пожелать всему миру и Беларуси в том числе, чтобы все сражения заканчивались в рамках спортивных соревнований. И ни в коем случае на поле битвы».

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К поздравлениям белорусам присоединились известные спортсмены. Они выросли в семьях, где чтут праздник Победы, а истории про войну передаются из поколения в...
 
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