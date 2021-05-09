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Известные спортсмены поздравили белорусов с Днем Победы
Источник материала: ОНТ
К поздравлениям белорусам присоединились известные спортсмены. Они выросли в семьях, где чтут праздник Победы, а истории про войну передаются из поколения в поколение.
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К поздравлениям белорусам присоединились известные спортсмены. Они выросли в семьях, где чтут праздник Победы, а истории про войну передаются из поколения в...
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