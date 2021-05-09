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Масштабные митинги и шествия проходят в Беларуси в честь 9 Мая

09.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Масштабные митинги и шествия проходят в Беларуси в честь 9 Мая

Митинги и памятные мероприятия проходят по всей стране. В Гродно на Кургане славы собрались тысячи жителей. 

Многие взяли с собой детей – чтобы помнили. В центре внимания – ветераны. Всего семеро смогли прийти на церемонию. Здесь развернули огромный флаг, рядом - молодежь с портретами героев – больше сотни имен тех, память о ком берегут.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: «Я живу девятым Мая, и когда наступает 9 Мая, у меня возраст – где-то 60 лет – уходит от меня. Я растворяюсь среди молодежи, среди этой красоты, среди мирного неба. Ну, как мне не радоваться?!»

Леонид Данилов, ветеран Великой Отечественной войны: «Мне пришлось в окопах добывать победу, поэтому это мой святой праздник. Я очень уважаю Беларусь, что нас так не забывают, всегда мы в почете. Чистого неба, чтоб не было войны, чтобы все дружили, не знали горя и страданий».

В Гомеле горожане собрались у Вечного огня – возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и подпольщиков. В годы войны в регионе действовали почти 150 партизанских соединений. Самая зрелищная часть праздника – на Гомельской набережной, которая стала местом «ожесточённых сражений». Выстрелы, звуки разрывающихся снарядов и запах настоящего пороха – реконструкторы учли всё до мельчайших деталей и постарались максимально точно передать атмосферу фронтовых будней.

Автомобили, мотоциклы, пушки: зрителям показали и уникальные образцы техники и вооружения. 

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Митинги и памятные мероприятия проходят по всей стране. В Гродно на Кургане славы собрались тысячи жителей.  Многие взяли с собой детей – чтобы помнили. В центре...
 
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