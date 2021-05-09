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Масштабные митинги и шествия проходят в Беларуси в честь 9 Мая
Источник материала: ОНТ
Митинги и памятные мероприятия проходят по всей стране. В Гродно на Кургане славы собрались тысячи жителей.
Многие взяли с собой детей – чтобы помнили. В центре внимания – ветераны. Всего семеро смогли прийти на церемонию. Здесь развернули огромный флаг, рядом - молодежь с портретами героев – больше сотни имен тех, память о ком берегут.
В Гомеле горожане собрались у Вечного огня – возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и подпольщиков. В годы войны в регионе действовали почти 150 партизанских соединений. Самая зрелищная часть праздника – на Гомельской набережной, которая стала местом «ожесточённых сражений». Выстрелы, звуки разрывающихся снарядов и запах настоящего пороха – реконструкторы учли всё до мельчайших деталей и постарались максимально точно передать атмосферу фронтовых будней.
Автомобили, мотоциклы, пушки: зрителям показали и уникальные образцы техники и вооружения.
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Митинги и памятные мероприятия проходят по всей стране. В Гродно на Кургане славы собрались тысячи жителей. Многие взяли с собой детей – чтобы помнили. В центре...
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