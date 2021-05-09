ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь, Грузия и День Победы: как поэт объединил два народа – видео

09.05.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Мирза Геловани погиб в июне 1944 года при форсировании Западной Двины в ходе операции "Багратион" по освобождению Беларуси. Поэт прожил всего 27 лет, войдя в историю героем войны, был капитаном и командиром танкового батальона.

Его похоронили в лесу, у дороги близ села Нижнее Кривино. На могиле был установлен обелиск со звездой, надписью и фамилией. А в 1952-м его останки перенесли в братскую могилу у села Санники Витебской области.

Родным в Грузии об этом не было известно. Они много лет безуспешно искали место захоронения, пока в 1963 году на имя матери погибшего поэта не пришло письмо из села Ржавка Бешенковичского района Витебской области. В нем пионеры местной школы сообщали о месте захоронения и о том, что регулярно ухаживают за могилой.

В Беларуси и сегодня чтут память грузинского поэта. В Ржавской детский сад-базовой школе ученикам проводят классные часы, чтобы ближе познакомиться как с творчеством, так и с жизнью поэта. В школе также хранятся альбомы, посвященные Мирзе Геловани, один из них привезен из Грузии.

© Sputnik Sputnik / Беларусь
Мирза Геловани: как в Бешенковичах чтут память "солнечного" поэта – видео

Белорусы не забывают и о братской могиле, где похоронен 101 человек, и среди них Геловани. Ученики и взрослые ухаживают за мемориалом, приносят цветы, зажигают свечи, отдавая дань памяти героям войны.

В рамках проекта "Фронтовая перекличка" съемочная группа Sputnik Беларусь побывала у могилы, где похоронен Мирза Геловани, и в Ржавской школе, а Sputnik Грузия подготовил на основании уникальных кадров сюжет о том, как в Беларуси хранят память о талантливом грузинском поэте.

"Фронтовая перекличка" – традиционный проект пресс-центров Sputnik, который делает семейные истории достоянием великой военной летописи, напоминает о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых талантливых поэтов Грузии XX века – Мирза Геловани. Его судьба через много лет после окончания Великой Отечественной войны остается символом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, чьи портреты несли участники акции "Беларусь помнит" в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by