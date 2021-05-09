Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 9 мая – Sputnik. Акция "Беларусь помнит" в областном центре — это скромный аналог "Бессмертного полка" в России.

Гомельчане с портретами своих дедов и прадедов — героев-победителей идут чуть больше километра по улице Советской. Да, не восемь, как в Твери, но идут. При любой погоде и без указивок "сверху". Сами, потому что чтут подвиг своих родных и считают это единственным способом "вернуть их в строй".

Уже несколько лет подряд участники акции становятся утром 9 мая в общую колонну с представителями власти и трудовых коллективов города. В этом году из 15 тысяч человек около двух тысяч несли портреты своих родственников-фронтовиков. Журналист Sputnik спросил у потомков, какой смысл они вкладывают в этот народный "крестный ход".

© Sputnik / Мария Амелина День Победы в Гомеле открыло праздничное шествие по улице Советской

"Беларусь помнит" — это яркое доказательство тому, что потомки будут праздновать 9 Мая, и День Победы не подлежит забвению", – уверена Ирина Воропинова, внучка ветерана ВОВ рядового Ильи Сергеевича Колесникова.

Ирина рассказала, что ее дедушка родом из Мозырского района деревни Козенки. В июне 41-го ему было 32.

© Sputnik / Мария Амелина Ирина Воропинова, внучка ветерана ВОВ рядового Ильи Сергеевича Колесникова

"На фронте Илья Сергеевич с первых дней войны. Был в плену, бежал. Освобождал Беларусь и Польшу, воевал на территории Германии. Несмотря на три ранения, прожил 70 лет. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией", – спешит сказать главное внучка скромного пехотинца.

В колонне сотрудников Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС с портретом в руках замечаем начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения Михаила Марченко.

"Память – это единственный способ вернуть моего деда в строй, поэтому акцию "Беларусь помнит" считаю правильной и нужной", – рассказывает внук Ивана Егоровича Марченко, 1905 года рождения.

По словам офицера, дед ушел на фронт добровольцем. У него не было специального медицинского образования, но навыков оказалось достаточно, чтобы попасть в санбат. Воевал под Курском, участвовал в освобождении Гомеля.

© Sputnik / Мария Амелина Дед Михаила Марченко ушел на фронт добровольцем

"Здесь, в Гомеле, и закончилась для деда война. Получил тяжелое ранение и попал надолго в госпиталь. А когда вернулся в родной Стародубский район Брянской области, с ужасом узнал, что своих сыновей с войны дождались единицы. Из соседних Курковичей на фронт ушли 50 парней, а вернулись только двое", – приводит цифры младший Марченко.

На воспоминания, по словам внука, Иван Егорович был скуп. Не сохранились и боевые медали рядового Марченко. Но для своей семьи он остается самым главным героем, примером мужества и стойкости.

© Sputnik / Мария Амелина Акция "Беларусь помнит" в Гомеле

Многие из праздничной колонны причину своего участия в акции "Беларусь помнит" сформулировали лаконично — "отдать дань памяти", "лучший способ сплотить поколения", "это Победа над забвением".

Праздничные мероприятия в Гомеле будут продолжаться до 22 часов. Именно в это время небо над городом озарят красочные залпы фейерверка. В этом году он прогремит в пяти локациях города одновременно.

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