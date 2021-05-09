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Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей

09.05.2021 19:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром у Национальной библиотеки в Минске появились аккуратно выстроенные ряды ретроавтомобилей. Их владельцы собрались вместе, чтобы, во-первых, показать свои раритетные машины горожанам, а во-вторых, вместе поучаствовать в «Автопробеге Победы» до Хатыни. Маршрут проходил через Логойск, так что и там местные жители могли бесплатно посмотреть и сфотографироваться с транспортом, который сейчас редко встретишь на улицах.

— В пробеге участвовали и олдтаймеры, которые уже можно назвать ретроавтомобилями, и янгтаймеры — немолодые, но еще и не сильно старые машинки. В основном приехали представители советского автопрома — «Жигули», «Волги», «Москвичи», «Запорожцы». Но были и иномарки — Mercedes, один олдсмобиль, — перечисляет организатор выставки Егор Ермалицкий, основатель клуба ретроавтомобилей «АИ-93».

Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей
Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей
Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей
Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей
Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей
Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей

Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей

Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей

По его словам, посмотреть на раритетные машины пришло много людей и в Минске, и в Логойске, и даже в Хатыни, где участники пробега возлагали цветы к мемориалу.








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Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром у Национальной библиотеки в Минске появились аккуратно выстроенные ряды ретроавтомобилей. Их владельцы собрались вместе, чтобы, во-первых, показать...
 
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