Старый добрый советский автопром и чуть-чуть иномарок. В Минске прошла выставка ретроавтомобилей

Источник материала: Onliner

Сегодня утром у Национальной библиотеки в Минске появились аккуратно выстроенные ряды ретроавтомобилей. Их владельцы собрались вместе, чтобы, во-первых, показать свои раритетные машины горожанам, а во-вторых, вместе поучаствовать в «Автопробеге Победы» до Хатыни. Маршрут проходил через Логойск, так что и там местные жители могли бесплатно посмотреть и сфотографироваться с транспортом, который сейчас редко встретишь на улицах.

— В пробеге участвовали и олдтаймеры, которые уже можно назвать ретроавтомобилями, и янгтаймеры — немолодые, но еще и не сильно старые машинки. В основном приехали представители советского автопрома — «Жигули», «Волги», «Москвичи», «Запорожцы». Но были и иномарки — Mercedes, один олдсмобиль, — перечисляет организатор выставки Егор Ермалицкий, основатель клуба ретроавтомобилей «АИ-93».

































По его словам, посмотреть на раритетные машины пришло много людей и в Минске, и в Логойске, и даже в Хатыни, где участники пробега возлагали цветы к мемориалу.















