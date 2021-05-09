Кочанова: Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране

Источник материала: Салiдарнасць

Как чиновники нахваливали декрет Лукашенко .

— Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране, — цитирует председателя Совета Республики Наталью Кочанову агентство БелТА. — Потому что мир, спокойствие, гарантии — это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. И сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, народа, — сказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот декрет пришлось когда-либо реализовывать.

— Но его надо было принимать, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. Мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие, — заявила Наталья Кочанова.

Кочанова — не единственная, кто нахваливал сегодня принятый декрет.

Глава Совбеза Александр Вольфович: «Западные коллеги подошли к красной черте. В таких условиях, конечно, требуется принятие своевременных и адекватных мер. Издание декрета — одна из таких мер, которые должны остановить горячие головы».

Премьер Роман Головченко: «Президент принял решение, как будет управляться страна в случае, если будут совершены действия насильственного характера в отношении главы государства. Это его право».

Глава АП Игорь Сергеенко: «Этот декрет гарантирует стабильность, мир и согласие».

Глава ФПБ Михаил Орда: «Подписание декрета означает появление в стране определенных защитных механизмов. Как говорят, всегда надо держать порох сухим. И если мы не будем об этом думать, то всегда найдутся те, кто захочет нас испытать. А мы всегда должны быть к этому готовы».

Глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько: «Президент этим декретом ограждает от инсинуаций и неожиданностей нас и все наше родное пространство. Он, по сути, говорит: в случае, если меня вдруг не станет, вы будете иметь дело с коллективным Лукашенко. Поэтому подумайте об этом».

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