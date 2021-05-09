Реакция: «А других вариантов перехода власти Лукашенко не рассматривает?»

Источник материала: Салiдарнасць

Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае его гибели. Байнет отреагировал.

Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя», который предусматривает переход власти к Совету Безопасности в случае гибели Александра Лукашенко, правитель подписал 9 мая.





Фото пресс-службы правителя

Несмотря на то, что документ был анонсирован ранее, это вызвало бурную реакцию сети.

«Это типа завещание?» — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by .

«Специально до 9 мая тянул? Приурочил, так сказать».

Некоторые искренне попытались найти логику:

«А вот интересно, когда человек погиб, почему действовать должен его декрет, а не Конституция?»

«Если президент погиб от внешней агрессии, то, значит, армии или уже нет, или она пляшет на улицах. А если погиб, когда катался на тракторе, то зачем чрезвычайное и военное положение?»

Другие же решили напомнить о Конституции, которой противоречит нынешний декрет:

«Хоть бы слово «конституционный» не употребляли, когда декретом, или указом одного человека перечеркивается любой пункт конституции!»

«Гарант конституции нарушил конституцию, статьи 89 и 137».

«Иногда не до конституции...»

«То есть, для «сохранения конституционного строя» его полностью разрушили?»

«Как же он боится!»

«Я правильно понял, что других вариантов перехода власти АГЛ не рассматривает?»

Впрочем, многие уверены, что особого значения этот декрет не имеет:

«Будут проведены новые, нормальные выборы. А декреты эти уйдут, вместе с тем кто их придумал. И точка».

Сергей Наумчик :

«Дэкрэты і ўказы Лукашэнкі (ці на выпадак гібелі, ці на выпадак рэінкарнацыі, увогуле пра што б яны ні былі) ня маюць ніякай легітымнасьці. Як і падпісаныя ім міжнародныя дамовы. Ня варта на гэта забывацца«.