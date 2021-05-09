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«Находится в сознании, реагирует на имя». Медики рассказали о состоянии 12-летнего Ромы, вынесшего брата из огня

09.05.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Больше недели 12-летний Роман Когодовский находится в в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП, где врачи борются за его жизнь. Хоть его состояние и остается тяжелым, сегодня медики отметили небольшую положительную динамику, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Мальчик находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати „Клинитрон“, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится в сознании, реагирует на обращение к нему по имени, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. — Уже выполнено три оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут проводиться с интервалом 2—3 дня. Применяются все самые современные методы лечения. На данный момент организм ребенка справляется».

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. В момент пожара внутри находились два брата. Старший Рома вытащил на своих руках полуторагодовалого Ваню. После этого потерял сознание. На следующий день подростка доставили на вертолете МЧС в Минск, в больницу скорой медицинской помощи. Там же сейчас находится в тяжелом состоянии и другой подросток, получивший удар током на рыбалке.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше недели 12-летний Роман Когодовский находится в в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП, где врачи борются за его жизнь. Хоть его состояние и остается...
 
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