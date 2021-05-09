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Солдатская каша и шифровка в штаб: дети и взрослые посетили праздничные площадки в Минске

09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском Парке Победы с размахом отпраздновали 9 мая. Организовали интерактивные площадки: шоу – имитация сражений, выступление кинологов, готовка на военно-полевой кухне, выставка военной техники, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

- Первый, первый, я второй, передаю сообщение о Победе! Прием!

Именно так во время войны связисты обменивались информацией между полками, фронтами и батальонами. Сегодня в парке Победы можно отправить сообщение, как в 1945-м. Солдаты помогут передать текст на азбуке Морзе и поговорить по военному телефону.

«Мы бегали с катушками, пытались наладить связь с оператором», – говорит Егор Родионов.

Интервью с дочерью маршала Родиона Малиновского

«Нельзя хотеть войны»

«Во время Великой Отечественной в основном были радиосредства и фельдъегерская почтовая связь. Но и проводные средства связи тоже были», – отметил заместитель начальника отдела управления связью генерального штаба Вооруженных сил Кирилл Беренцев.

Взрывы, выстрелы, огонь, дым и рукопашный бой. Так инсценировали один день из жизни военных. Выступили и четвероногие бойцы. Во время войны собаки были помощниками солдат: доставляли почту, ходили в разведку, вытаскивали раненых с мест сражений.

«Практически каждый день у нас проходят занятия по огневой и инженерной подготовке. Мы все это изучаем», – поделился военнослужащий сил специальных операций Руслан Тиханович.

На военно-полевых кухнях во время войны готовили еду для солдат. Сегодня на такой кухне мог поесть кашу любой желающий. Она такая же, как и много лет назад. Чтобы попробовать военное блюдо, выстроилась очередь на 150 метров. Больше всех в восторге дети, дома такую кашу не готовят.

- Очень вкусная каша!
- Еще и чай просто отпадный.
- Если в армии так же кормят, то я готов служить.
- Я хочу, чтобы сдали меня в армию!

Батарея «Катюша» и танк Т-34 – главные экспонаты. Технику изучают дети: залезают на крыши, заходят внутрь. Родители уверены: это возможность прикоснуться к истории. В 23:00 небо над Минском озарит салют. Залпы дадут в пяти точках столицы.



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Главными экспонатами в минском Парке Победы стали батарея «Катюша» и танк Т-34.
 
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