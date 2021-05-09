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Выбираем пять самых дешевых потребительских кредитов на 5000 рублей. Обзор Onliner

09.05.2021 20:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выбрать дешевый потребительский кредит как будто бы просто. Получить сложнее, но сейчас мы говорим только о выборе и сравнении. Однако не будем упрощать ситуацию и немного разберемся, в том, что такое потребительский кредит, чем он отличается от прочих кредитов и когда он особенно выгоден.

Чем отличаются потребительские кредиты?

Потребительские кредиты не целевые. Это не кредиты на жилье, не автокредиты и не рассрочки от продавца (которые на самом деле оформляют через банки). Средства потребительского кредита можно тратить как угодно и никому не отчитываться за это. Это правило.

Выбираем пять самых дешевых потребительских кредитов на 5000 рублей. Обзор Onliner

Потребительские кредиты дороже целевых кредитов. Это уже не правило, а проверенное наблюдение. Что объясняется довольно просто: во-первых, такой свободный кредит выгодней целевого, потому клиенты готовы платить за него дороже; во-вторых — известно, что потребительские кредиты платят менее аккуратно, чем целевые.

Потребительские кредиты редко обеспечены залогом и поручительством. С одной стороны — это снижает мотивацию правильно рассчитываться по ним; с другой — объясняет, почему эти кредиты дороже.

Выбираем пять самых дешевых потребительских кредитов на 5000 рублей. Обзор Onliner

Когда нужен именно потребительский кредит, а не что-то другое?

Если вы собираетесь покупать жилье, то дешевле и в целом выгодней брать кредит именно на жилье. То же касается автомобилей. С целевыми кредитами могут быть дополнительные расходы вроде обязательной страховки, но в общей массе они дешевле.
Если вы покупаете товар в магазине, то, скорее всего, будет выгодней оформить рассрочку у продавца или рассчитаться картой рассрочки. Эти рассрочки, по сути, тоже кредиты, только проценты платите не вы, а продавец.

Выбираем пять самых дешевых потребительских кредитов на 5000 рублей. Обзор Onliner

А потребительский кредит полезней всего тогда, когда вам быстро нужна значительная сумма, для нескольких статей расходов или для покупки чего-то по особо выгодной цене. К примеру — акционные цены и скидки обычно не распространяются на покупку в рассрочку. Может оказаться выгодней взять кредит под проценты, чем отказаться от скидки ради рассрочки продавца.

Потому выберем потребительский кредит по таким критериям:

  • Кредит должен быть достаточно большим (для покупок на 1—2 зарплаты выгодней кредитная карта с овердрафтом). Выберем сумму в 5000 рублей.
  • Пусть это будет кредит хотя бы на 1 год. Потому что погасить большую сумму за 1—3 месяца мало кому под силу.
  • Пусть это будет кредит с быстрым рассмотрением и простым оформлением. Именно такие займы берут на срочные расходы.
Выбираем пять самых дешевых потребительских кредитов на 5000 рублей. Обзор Onliner

Что еще важно знать?

Оценивать потребительские кредиты можно по ставке годового процента, но лучше сделать это по эффективной ставке — отношению реальной переплаты к полученной сумме. Иначе говоря, эффективная ставка — реальная цена кредита в процентах.

Выбираем пять самых дешевых потребительских кредитов на 5000 рублей. Обзор Onliner

Если кредит имеет ограничения по возрасту, то понимать это следует так: не моложе определенного количества лет на момент обращения за кредитом, а вот верхний предел желательно уточнить: скорее всего, нужно будет рассчитаться по кредиту до наступления предельного возраста. Все перечисленные ниже кредиты выдаются без поручителей и залога. Все эти кредиты можно вывести в наличные, а потом свободно и без отчета потратить.

Таблица для тех, кто хочет быстро всё понять

 
 
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Выбрать дешевый потребительский кредит как будто бы просто. Получить сложнее, но сейчас мы говорим только о выборе и сравнении. Однако не будем упрощать ситуацию и...
 
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