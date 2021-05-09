Выбираем пять самых дешевых потребительских кредитов на 5000 рублей. Обзор Onliner

Источник материала: Onliner Выбрать дешевый потребительский кредит как будто бы просто. Получить сложнее, но сейчас мы говорим только о выборе и сравнении. Однако не будем упрощать ситуацию и немного разберемся, в том, что такое потребительский кредит, чем он отличается от прочих кредитов и когда он особенно выгоден.

Чем отличаются потребительские кредиты?

Потребительские кредиты не целевые. Это не кредиты на жилье, не автокредиты и не рассрочки от продавца (которые на самом деле оформляют через банки). Средства потребительского кредита можно тратить как угодно и никому не отчитываться за это. Это правило.





Потребительские кредиты дороже целевых кредитов. Это уже не правило, а проверенное наблюдение. Что объясняется довольно просто: во-первых, такой свободный кредит выгодней целевого, потому клиенты готовы платить за него дороже; во-вторых — известно, что потребительские кредиты платят менее аккуратно, чем целевые.

Потребительские кредиты редко обеспечены залогом и поручительством. С одной стороны — это снижает мотивацию правильно рассчитываться по ним; с другой — объясняет, почему эти кредиты дороже.





Когда нужен именно потребительский кредит, а не что-то другое?

Если вы собираетесь покупать жилье, то дешевле и в целом выгодней брать кредит именно на жилье. То же касается автомобилей. С целевыми кредитами могут быть дополнительные расходы вроде обязательной страховки, но в общей массе они дешевле.

Если вы покупаете товар в магазине, то, скорее всего, будет выгодней оформить рассрочку у продавца или рассчитаться картой рассрочки. Эти рассрочки, по сути, тоже кредиты, только проценты платите не вы, а продавец.





А потребительский кредит полезней всего тогда, когда вам быстро нужна значительная сумма, для нескольких статей расходов или для покупки чего-то по особо выгодной цене. К примеру — акционные цены и скидки обычно не распространяются на покупку в рассрочку. Может оказаться выгодней взять кредит под проценты, чем отказаться от скидки ради рассрочки продавца.

Потому выберем потребительский кредит по таким критериям:

Кредит должен быть достаточно большим (для покупок на 1—2 зарплаты выгодней кредитная карта с овердрафтом). Выберем сумму в 5000 рублей.

Пусть это будет кредит хотя бы на 1 год. Потому что погасить большую сумму за 1—3 месяца мало кому под силу.

Пусть это будет кредит с быстрым рассмотрением и простым оформлением. Именно такие займы берут на срочные расходы.





Что еще важно знать?

Оценивать потребительские кредиты можно по ставке годового процента, но лучше сделать это по эффективной ставке — отношению реальной переплаты к полученной сумме. Иначе говоря, эффективная ставка — реальная цена кредита в процентах.





Если кредит имеет ограничения по возрасту, то понимать это следует так: не моложе определенного количества лет на момент обращения за кредитом, а вот верхний предел желательно уточнить: скорее всего, нужно будет рассчитаться по кредиту до наступления предельного возраста. Все перечисленные ниже кредиты выдаются без поручителей и залога. Все эти кредиты можно вывести в наличные, а потом свободно и без отчета потратить.

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