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В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов
09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусы чтят память погибших героев и поддерживают друг друга в борьбе.
В Минске с самого утра напомнили о Дне Победы — прошлом и будущем.
Например, так поддерживали белорусов в Киеве.
Акции прошли по всему миру: Краков, Вроцлав, пустыня Калахари, Тбилиси, Торонто, Москва, Нетания, Бяла-Подляска, Берлин и Южная Корея…
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Белорусы чтят память погибших героев и поддерживают друг друга в борьбе.
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