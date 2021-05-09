В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы чтят память погибших героев и поддерживают друг друга в борьбе.

В Минске с самого утра напомнили о Дне Победы — прошлом и будущем.









Например, так поддерживали белорусов в Киеве.









Акции прошли по всему миру: Краков, Вроцлав, пустыня Калахари, Тбилиси, Торонто, Москва, Нетания, Бяла-Подляска, Берлин и Южная Корея…















