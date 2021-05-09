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В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы чтят память погибших героев и поддерживают друг друга в борьбе.

В Минске с самого утра напомнили о Дне Победы — прошлом и будущем.

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

Например, так поддерживали белорусов в Киеве.

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

Акции прошли по всему миру: Краков, Вроцлав, пустыня Калахари, Тбилиси, Торонто, Москва, Нетания, Бяла-Подляска, Берлин и Южная Корея…

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

В Беларуси и по всему миру прошли акции в поддержку белорусов

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы чтят память погибших героев и поддерживают друг друга в борьбе.
 
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