ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы

09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Как прошли мероприятия 9 мая в Минске.

Утром на площади Победы состоялось официальное возложение венков к монументу с участием Лукашенко и его сыновей. Центр традиционно перекрыли, а в парках жарили шашлыки. У Дворца спорта были традиционные массовые гуляния, а в парке Победы — выставка военной техники и выступления спецназа.

Журналисты TUT.BY и Радыё Свабода посмотрели, как в Минске отмечают День победы. Предлагаем 10 мгновений.

Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы

Впрочем, не все было так однозначно.

Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
У Індыі за адны суткі памерлі ад каранавірусу 4000 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by