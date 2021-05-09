Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы

Источник материала: Салiдарнасць

Как прошли мероприятия 9 мая в Минске.

Утром на площади Победы состоялось официальное возложение венков к монументу с участием Лукашенко и его сыновей. Центр традиционно перекрыли, а в парках жарили шашлыки. У Дворца спорта были традиционные массовые гуляния, а в парке Победы — выставка военной техники и выступления спецназа.

Журналисты TUT.BY и Радыё Свабода посмотрели, как в Минске отмечают День победы. Предлагаем 10 мгновений.









































Впрочем, не все было так однозначно.



