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Кирпичи о голову, перекрытые улицы и шашлык от адмирала. 10 мгновений Дня Победы
09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как прошли мероприятия 9 мая в Минске.
Утром на площади Победы состоялось официальное возложение венков к монументу с участием Лукашенко и его сыновей. Центр традиционно перекрыли, а в парках жарили шашлыки. У Дворца спорта были традиционные массовые гуляния, а в парке Победы — выставка военной техники и выступления спецназа.
Журналисты
Впрочем, не все было так однозначно.
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