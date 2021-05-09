«Праздник испорчен». Минчане жалуются, что в парке Победы никто не обозначил свежевыкрашенные скамейки

Источник материала: Onliner

День Победы, собственно, как и любой городской праздник, уже много лет проходит по классическому сценарию: концерт, шашлыки у Дворца спорта, салют. И вряд ли в такой день привыкший к стабильности белорус ожидает чего-то экстраординарного. Но казусы порой все равно случаются. Сегодня, например, минчане, которые пришли отдохнуть в парк Победы и по несчастливой случайности присели на одну из скамеек, остаток вечера вынуждены были провести в грязной одежде.

— Окрашены прямо перед праздником, да еще и не обозначены должным образом! Перемазалось очень большое количество людей. Все возмущены, праздник испорчен, пострадали и дети, и бабушки, — возмутился Александр, приславший нам фотографии.

Читатель тщетно пытался добиться чего-то от службы 115 и «Зеленстроя», но, по его словам, никто проблему так и не решил.





Мы дозвонились в управление «Центр» (это подразделение «Минскзеленстроя»), которое занимается благоустройством в том числе парка Победы. Оказалось, скамейки, о которых идет речь, покрасили еще месяц назад.

— В этом году у нас проблемы с белой краской: она не засыхает! Мы даже высказали претензии поставщику: с другими цветами все в порядке, застывают за один день, а с белой какой-то брак, — рассказал мастер участка Оксана Мацкевич. — Мы эти три лавочки бесконечно обматываем сигнальной лентой, наклейки расклеиваем, но их постоянно срывают, в основном маленькие дети. Вот и сегодня они просто лежали на земле и пострадавшие люди их не заметили. Я уже перед ними лично извинилась.

— Так а что будет с этими скамейками? Ситуацию как-то исправят?

— Частично мы уже это сделали: на соседних сняли проблемный слой ацетоном и покрасили заново. Но вы поймите, у нас таких объектов тысячи, мы все не успеваем.