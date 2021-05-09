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Соседи столы на улицы выносили: жители Бреста вспомнили 9 мая 1945 года
09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Акция памяти в честь Дня Победы прошла в Брестской крепости, сообщает «МИР 24». Легендарная цитадель первой приняла вражеский удар. Ее защитники сражались целый месяц.
Митинг-реквием сегодня прошел на площади Церемониалов. Ветераны и жители города возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной.
«Победа есть победа! Я победу встречал на втором курсе института в Москве. Да, в два часа когда объявили, вся Москва, как муравейник, выплеснулась на улицу. Радости много!», – делится участник Великой Отечественной войны Иван Долгов.
Отметим, что накануне от ворот Брестской крепости стартовал
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Митинг-реквием прошел на площади Церемониалов. Ветераны и жители города возложили венки и цветы к Вечному огню.
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