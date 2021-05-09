Соседи столы на улицы выносили: жители Бреста вспомнили 9 мая 1945 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Акция памяти в честь Дня Победы прошла в Брестской крепости, сообщает «МИР 24». Легендарная цитадель первой приняла вражеский удар. Ее защитники сражались целый месяц.

Митинг-реквием сегодня прошел на площади Церемониалов. Ветераны и жители города возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной.

«9 мая мне запомнилось тем, что в два часа ночи радио устами Левитана сказало: «Мир, ребята! Мы победили!» Все соседи вытаскивали столы на улицу, я жил в небольшом двухэтажном доме. Всё несли на столы, чтобы отпраздновать Победу», – вспоминает председатель Брестской городской еврейской общественной организации Борис Брук.

«Победа есть победа! Я победу встречал на втором курсе института в Москве. Да, в два часа когда объявили, вся Москва, как муравейник, выплеснулась на улицу. Радости много!», – делится участник Великой Отечественной войны Иван Долгов.