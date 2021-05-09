Как Беларусь отпраздновала 9 Мая: репортаж из регионов

Источник материала: ОНТ

Праздник, который отмечает вся страна. День Победы в столице и регионах отметили с размахом. Здесь были и песни о войне, встреча с ветеранами, реконструкция ключевых боёв Великой Отечественной и много памятb о героях и их подвигах. О том, как спустя 76 лет белорусы вспоминали победную весну....





Май 45-го. Окрестности Берлина. Считанные дни до Великой Победы. Красная Армия идёт в последний бой. Все хорошо знают, чем закончилась эта операция. Какой она была сегодня показали на Линии Сталина. Танки, залпы орудий и самый главный победный прорыв. И для зрителя, и для участников этот сценарий – личная боль и вечная память героям.

С размахом, как и 9 мая 45-го, гуляла сегодня столица. В парке Победы – особая атмосфера. Боевая техника, на которой герои освобождали Минск, сегодня в распоряжении малышей и взрослых. Посидеть на танке, заглянуть внутрь легендарного самолёта ИЛ-2 и постоять за штурвалом. А после оценить полевую кухню, солдатская каша – обязательная часть насыщенной программы.

Центральное место торжеств в столице – Монумент Победы. Сегодня в это знаковое место пришли и белорусские хоккеисты. Национальная сборная возложила цветы.

Дмитрий Басков , председатель федерации хоккея Беларуси: «Посещение мемориала Победы становится хорошей традицией Национальной сборной в преддверии Чемпионата мира. В связи с изменением сроков чемпионата нам посчастливилось сегодня посетить мемориал. Это то место, где каждый хоккеист может прочувствовать патриотизм, ту любовь к своей стране. Воодушевиться победой наших предков на наши будущие победы в хоккейной истории Беларуси».

Артём Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею: «Это традиция для команды, для поднятия боевого духа перед ответственным турниром. Нужно продолжать традицию. Это сплачивает команду. Моя прабабушка была медсестрой, участвовала в войне. Дедушка был партизаном».

В День Победы колонна из сотен автомобилей под красно-зелеными флагами и с праздничным настроением направилась на Курган Славы. Во главе – легендарная Победа. И место особенное – символ операции Багратион. Участники акции высадили туи в форме звезды и пообещали, что каждый будет ухаживать за тем деревом, которое посадил. И это не единственный вклад – капсулу с посланием будущим поколениям закопали здесь же.

И 76 лет спустя находятся военные истории, ради которых люди готовы проезжать десятки тысяч километров. Эти журналисты из Якутии – мы встретили их случайно – приехали, чтобы увидеть могилу Героя Советского союза, своего земляка Федора Попова. Он первым перешел Днепр возле Лоева, уничтожил в рукопашной схватке 50 немецких солдат и таким образом дал возможность своему полку занять другой берег.

Это общая история – и в группе людей смешиваются георгиевские ленты и наш «яблоневый цвет» – как подтверждение этому. У соседей – одни герои, которые когда-то стояли плечом к плечу.

В Могилёве под звуки любимых мотивов военных лет молодёжь в пилотках и гимнастёрках закружилась в вальсе Победы. Танцевальный подарок – Дому ветеранов.

В Гродно в этом году 9 мая на Кургане славы собрались тысячи людей. Многие пришли с детьми. На молодое поколение акцент сделали и организаторы. Решили нестандартно объяснить детям, что такое война и передать им память о великом подвиге предков.

Вагоны памяти, привалы в блиндажах, оружейные – десятки тематических площадок и все интерактивные.

В Витебске сегодня ожила история. Читали фронтовые письма. Личные сообщения ждали как в тылу, так и на фронте. По разным оценкам, в годы войны было написано от 3 до 10 миллиардов писем. Горожане стали участниками необычного спектакля.

А в Гомеле – митинг у флагштока высотой 60 метров. На нём развевается большой государственный флаг. По нему, как и по государственному гербу, нашу страну сегодня узнают во всём мире.

Андрей Савостин, аспирант Гомельского государственного медицинского университета, активист БРСМ: «Сегодняшний день очень важен для нашей страны, для истории каждого. Потому что сложно найти семью, сложно найти деревню, кого бы не коснулась боль войны. И флаг, и герб – это проявления независимости нашего государства, и мы, молодое поколение, обязаны нести это почётное знамя и сохранить мир во имя нашей родной Беларуси. Мы понимаем, на что надо обращать внимание, чему надо верить, кого надо слушать, и мы прекрасно понимаем, что государственные символы они объединяют нас всех».

В небе над Брестом парил красно-зеленый колор. Каждый вкладывает в него свой смысл.

Дмитрий Белецкий, офицер Сил специальных операций: «Если военнослужащие в бою потеряли знамя, то воинскую часть расформировывают, то же самое и с государством, если военнослужащие не защитят свой флаг, то и государства не будет».

Крепко держа в руках государственный символ, брестчане пронесли его по улицам города. Стометровое полотнище вместе с торжественным маршем финишировало в Брестской крепости. Это место – символическое. Здесь – и трагедия, и мужество, и гордость… и, конечно же, память без границ.

80 лет назад отсюда на нашей территории начиналась война, ставшая трагедией и болью для миллионов белорусов. Ветераны и очевидцы пронесли ее через всю жизнь. Напутствие молодым – всё это не должно повториться.

Борис Брук, председатель правления «Еврейского культурного общества "Эмуна"»: «Это особая боль за тех, кто безвинно убит фашизмом и слава богу, что Советская армия не допустила, чтобы всех уничтожили, слава тем, кто лежит здесь, здесь, в других местах. Отдав жизнь, кровь свою беречь мир».

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: «Вот эти люди, которые пришли сегодня, с настроением, с чистым духом, нашей символикой, с чистой улыбкой – это говорит, что у нас есть страна, то, что Беларусь помнит поколение, которое дало свободу, честь и независимость нашей стране».

А потом на минуту цитадель замрёт в тишине и живые цветы лягут к подножью мемориала. В память о тех, кто погиб за мир, и выжил вопреки, чтобы рассказать эту историю следующим поколениям.

Фото: БЕЛТА

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