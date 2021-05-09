|
Как Беларусь отпраздновала 9 Мая: репортаж из регионов
Источник материала: ОНТ
Праздник, который отмечает вся страна. День Победы в столице и регионах отметили с размахом. Здесь были и песни о войне, встреча с ветеранами, реконструкция ключевых боёв Великой Отечественной и много памятb о героях и их подвигах. О том, как спустя 76 лет белорусы вспоминали победную весну....
Май 45-го. Окрестности Берлина. Считанные дни до Великой Победы. Красная Армия идёт в последний бой. Все хорошо знают, чем закончилась эта операция. Какой она была сегодня показали на Линии Сталина. Танки, залпы орудий и самый главный победный прорыв. И для зрителя, и для участников этот сценарий – личная боль и вечная память героям.
С размахом, как и 9 мая 45-го, гуляла сегодня столица. В парке Победы – особая атмосфера. Боевая техника, на которой герои освобождали Минск, сегодня в распоряжении малышей и взрослых. Посидеть на танке, заглянуть внутрь легендарного самолёта ИЛ-2 и постоять за штурвалом. А после оценить полевую кухню, солдатская каша – обязательная часть насыщенной программы.
Центральное место торжеств в столице – Монумент Победы. Сегодня в это знаковое место пришли и белорусские хоккеисты. Национальная сборная возложила цветы.
В День Победы колонна из сотен автомобилей под красно-зелеными флагами и с праздничным настроением направилась на Курган Славы. Во главе – легендарная Победа. И место особенное – символ операции Багратион. Участники акции высадили туи в форме звезды и пообещали, что каждый будет ухаживать за тем деревом, которое посадил. И это не единственный вклад – капсулу с посланием будущим поколениям закопали здесь же.
И 76 лет спустя находятся военные истории, ради которых люди готовы проезжать десятки тысяч километров. Эти журналисты из Якутии – мы встретили их случайно – приехали, чтобы увидеть могилу Героя Советского союза, своего земляка Федора Попова. Он первым перешел Днепр возле Лоева, уничтожил в рукопашной схватке 50 немецких солдат и таким образом дал возможность своему полку занять другой берег.
Это общая история – и в группе людей смешиваются георгиевские ленты и наш «яблоневый цвет» – как подтверждение этому. У соседей – одни герои, которые когда-то стояли плечом к плечу.
В Могилёве под звуки любимых мотивов военных лет молодёжь в пилотках и гимнастёрках закружилась в вальсе Победы. Танцевальный подарок – Дому ветеранов.
В Гродно в этом году 9 мая на Кургане славы собрались тысячи людей. Многие пришли с детьми. На молодое поколение акцент сделали и организаторы. Решили нестандартно объяснить детям, что такое война и передать им память о великом подвиге предков.
Вагоны памяти, привалы в блиндажах, оружейные – десятки тематических площадок и все интерактивные.
В Витебске сегодня ожила история. Читали фронтовые письма. Личные сообщения ждали как в тылу, так и на фронте. По разным оценкам, в годы войны было написано от 3 до 10 миллиардов писем. Горожане стали участниками необычного спектакля.
А в Гомеле – митинг у флагштока высотой 60 метров. На нём развевается большой государственный флаг. По нему, как и по государственному гербу, нашу страну сегодня узнают во всём мире.
В небе над Брестом парил красно-зеленый колор. Каждый вкладывает в него свой смысл.
Крепко держа в руках государственный символ, брестчане пронесли его по улицам города. Стометровое полотнище вместе с торжественным маршем финишировало в Брестской крепости. Это место – символическое. Здесь – и трагедия, и мужество, и гордость… и, конечно же, память без границ.
80 лет назад отсюда на нашей территории начиналась война, ставшая трагедией и болью для миллионов белорусов. Ветераны и очевидцы пронесли ее через всю жизнь. Напутствие молодым – всё это не должно повториться.
А потом на минуту цитадель замрёт в тишине и живые цветы лягут к подножью мемориала. В память о тех, кто погиб за мир, и выжил вопреки, чтобы рассказать эту историю следующим поколениям.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник, который отмечает вся страна. День Победы в столице и регионах отметили с размахом. Здесь были и песни о войне, встреча с ветеранами, реконструкция...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)