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Алексей Дударев о 9 Мая: «Кожны з нас, хто нарадзіўся пасля Вялікай Перамогі, ён мог загінуць са сваімі бацькамі на фронце»
Источник материала: ОНТ
Пока мы помним о героях – они живы! Многие произведения классика белорусской литературы Алексея Дударева основаны на реальных историях, которые он слышал из уст отца-фронтовика, его боевых товарищей, односельчан. Драматург и сценарист называет себя «дитя войны», хотя и родился через пять лет после дня, который все приближали, как могли.
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Алексей Дударев о 9 Мая: «Кожны з нас, хто нарадзіўся пасля Вялікай Перамогі, ён мог загінуць са сваімі бацькамі на фронце»
Пока мы помним о героях – они живы! Многие произведения классика белорусской литературы Алексея Дударева основаны на реальных историях, которые он слышал из уст...
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