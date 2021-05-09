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Алексей Дударев о 9 Мая: «Кожны з нас, хто нарадзіўся пасля Вялікай Перамогі, ён мог загінуць са сваімі бацькамі на фронце»

09.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Дударев о 9 Мая: «Кожны з нас, хто нарадзіўся пасля Вялікай Перамогі, ён мог загінуць са сваімі бацькамі на фронце»

Пока мы помним о героях – они живы! Многие произведения классика белорусской литературы Алексея Дударева основаны на реальных историях, которые он слышал из уст отца-фронтовика, его боевых товарищей, односельчан. Драматург и сценарист называет себя «дитя войны», хотя и родился через пять лет после дня, который все приближали, как могли.  

Алексей Дударев, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Кожны з нас, хто нарадзіўся пасля Вялікай Перамогі, ён мог загінуць са сваімі бацькамі на фронце. Вось, як я са сваім бацькам – пад Масквой, Сталінградам, пад Таганрогам, у Балгарыі, у Аўстрыі, у Югаславіі. Ці разам з мамай, светлая ёй памяць, згарэць у адной з нашых Хатыней. А колькі такіх загінула ці згарэла яшчэ да свайго нараджэння. Са святам! У беларусаў асаблівыя дні называюць “святамі” – ад святасці, ад святла. Са святам!» 

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Пока мы помним о героях – они живы! Многие произведения классика белорусской литературы Алексея Дударева основаны на реальных историях, которые он слышал из уст...
 
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