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То, что вы точно не знали: какая площадь у главного флага Беларуси, кто придумал для него орнамент и где хранятся эталоны?
Источник материала: ОНТ
Каждое второе воскресенье мая. День Государственного герба и Государственного флага Беларусь отмечает уже 23 года. Где хранятся эталоны? Кто вправе изготавливать государственные символы? И часто ли меняют главный флаг страны?
Под государственным флагом Андрей Кайко в 2017-м подтвердил намерение служить Родине. Это был первый торжественный и важный ритуал в его жизни. Через два месяца на площади Государственного флага, спустя четыре года обучения, он получит уже офицерские погоны. Это почётное место придаёт уверенности тем, кто выбрал такой непростой путь и готов исполнить профессиональный долг, говорит курсант Екатерина Житко.
За этими символами – судьба суверенной страны. День Государственного герба и флага белорусы отмечают во второе воскресенье мая с 98-го. В Год народного единства дата совпала с Днём Победы. И мы отдаём дань уважения символу государства, прошедшего долгий героический путь.
Об этом и говорил Президент на церемонии открытия площади Государственного флага в 2013-м. Тогда у белорусов появилось новое знаковое место – символ устремлений непокоренного и свободного народа.
Для нового этапа и было нужно особое место единства и достойное обрамление государственных символов. С замиранием сердца за открытием площади следила Анна Аксёнова, главный архитектор проекта. Этот ансамбль в своём творческом портфолио она поставила бы на первое место.
Это самый большой флаг в стране. И создают его в «Белорусском Доме печати». Это почётная и сложная миссия, говорят издатели. Создание полотна проходит в три этапа. Для флага выбирают специальную синтетическую ткань. Изображение печатают. Как можно заметить, исходные цвета отличаются от финального рисунка.
Полотно меняют примерно раз в квартал. Но делают это быстро и практически незаметно, ночью. Чтобы флаг всегда, даже во время замены, словно незримо развевался. Ведь наш символ – это наследие целого народа.
Этнографы называют его «Крестом с крючьями» или «Восходящим солнцем». Это древний символ. Он означает жизнь в каждом проявлении. Другими словами, это пожелание благополучия и плодородия дому, то есть всей стране.
Именно орнамент, который вышивала Матрёна Маркевич, в 51-м году разместили на государственном флаге Белорусской ССР. В музее Сенно мастерице посвящена целая экспозиция.
Рисунки местных рукодельниц были в коллекции доктора искусствоведения. Михаил Кацер собирал их по всей стране и, конечно, видел рукоделие своей сестры – Матрёны Маркевич. Учёный входил в рабочую группу Академии наук.
Ей было поручено разработать отдельный символ белорусской союзной республики, которая в 45-м году стала страной-учредительницей ООН. Одним из предложенных вариантов орнамента и был тот самый «восходящий» узор. Новый флаг был утверждён 25 декабря без малого 70 лет назад. А спустя пять лет – Положение с детальным описанием. Что символично – это было 8 мая, 65 лет назад. Советская держава – уже история, но её достижения легли в основу государственных символов новой страны – суверенной Беларуси.
Эталоны наших символов хранятся в Национальном архиве. Белорусский флаг выпускается по строгому регламенту. Чёткие требования – и к изображению герба. Эталон идёт в четырёх вариантах – многоцветном, двухцветном, серебряном и золотом. Есть целый закон «О государственных символах». За их доскональность отвечают эксперты Геральдического совета. В начале года в закон внесли изменения, чтобы исключить вариативность и неточность эталонного изображения герба.
А вот соцветия льна на гербе символизировали созревание исторических условий, в которых находилась белорусская республика. Прообраз современного символа сложился ещё в 20-м столетии, но условия – геополитическая обстановка – продолжают меняться. Эксперты говорят, что геральдическая композиция сложная, но вот для понимания простая. Это отражение белорусов – нашей ментальности и труда. Поэтому своими символами независимости нужно гордиться.
Сейчас наш флаг – это символ нации победителей и покорителей. Новых вершин! Уже за время независимости! Государственный флаг летал в космос, приветствовал запуск спутника, был свидетелем олимпийских побед, бывал в Антарктиде.
Сейчас белорусы, которые покорили шестой континент, направляются на Родину. Наши учёные – на борту корабля в Южной Атлантике на пути в Кейптаун. И на вопрос, что значит для них, полярников, тех, кто проводит столько времени вдалеке от дома, но во имя белорусской науки, государственный флаг, – они ответили сообщением.
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То, что вы точно не знали: какая площадь у главного флага Беларуси, кто придумал для него орнамент и где хранятся эталоны?
Каждое второе воскресенье мая. День Государственного герба и Государственного флага Беларусь отмечает уже 23 года. Где хранятся эталоны? Кто вправе изготавливать...
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