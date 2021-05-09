«Наши герои». История легендарного командира Арсентия Нечаева с Копыльщины, бравшего Берлин

Источник материала: ОНТ

Победу приближали всем миром. В «полку» Героев Советского Союза – белорус Арсентий Нечаев. Самого почётного звания в СССР уроженец Копыльщины был удостоен за отвагу, проявленную при штурме Берлина. Память о легендарном командире хранят не только на его малой родине. Жители далеко Пермского края России сегодня несут цветы к памятнику-бюсту нашего земляка.

Занятие, которое никогда не отменят в школе, где сразу три «звёздных» выпускника – Герои Советского Союза. Этот урок мужества посвящён Арсентию Нечаеву. Он вышел из-за парты в 1929, прошагал пол-Европы в «свинцовые» 40-е, остался вечно живым.

«Взяли!» – успел произнести Нечаев и потерял сознание: контузия, ранение... Это было 29 апреля 45-го в самом «сердце» Берлина. На Великой Отечественной будущий герой – с первых дней. Воевал на Ленинградском, Волховском и 1-м Белорусском фронтах.

Ольга Кожевникова, директор Лысьвенского музея (Россия): «Администрация города Лысьвы совместно с Лысьвенским музеем провели исследование историй Героев Советского Союза и выпустили набор открыток. Достойное место среди них заняла история Арсентия Алексеевича Нечаева».

В 45-й славный командир артиллерийской батареи ушёл в запас, поселился в Пермском крае, здесь же в 89 году был похоронен. Портрет при всех наградах – в музее Лысьвы. Это почти в двух тысячах километров от места, где в 1910 году появился на свет Нечаев.

Валентина Шуракова, директор Копыльского краеведческого музея: «Последний раз посетил свою родную деревню Блевчицы в 1946 году. Ему некуда было приезжать: дома не было, семьи тоже не было. В 30-е годы была репрессирована и выслана в Казахстан».

Это фото Нечаев прислал в 72 году, землякам на память. Участник обороны Ленинграда, освобождения Риги, взятия города Данцига. И теперь он навечно «в строю». У Аллеи Героев Советского Союза, 11 уроженцев Копыльщины, новая геолокация.

Не все до Победы дошли и дожили, но каждый приближал этот день как мог. Арсентию Нечаеву повезло – Берлин брал, помог овладеть ратушей поверженной столицы Третьего рейха и водрузить над ней красное знамя. «Золотой Звездой» подвиг белоруса был отмечен ровно 75 лет назад – в уже мирном мае 46 года.

«Несчастлива страна, в которой нет героев» – утверждал Брехт. Беларусь помнит помнит каждого, не деля на «своих» и «чужих». Ведь было время, когда наши соседи с Востока и Запада, Юга и Севера сражались плечом к плечу. И все ради общей Победы.





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