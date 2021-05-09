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Лукашенко и Путин поздравили друг друга с Днем Победы и договорились о встрече в ближайшее время
Источник материала: ОНТ
Появились подробности телефонного разговора президентов Беларуси и России.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями к 9 Мая, обсудили график совместных мероприятий, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны в НАТО. Обменялись мнениями по внутренней ситуации в Беларуси и России. Договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично.
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Появились подробности телефонного разговора президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями к 9 Мая, обсудили...
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