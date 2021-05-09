Праздничный гала-концерт ко Дню Победы начался в Минске

Источник материала: ОНТ

76-й День Победы приближается к своему яркому завершению. В сердце нашей страны – на площади Победы – начался праздничный гала-концерт. На полтора часа вся площадка у Вечного огня станет машиной времени, которая будет переносить зрителей в самые знаковые и трагические моменты Великой Отечественной войны.

Сегодня весь день все мы испытываем очень похожие эмоции, которые у поколений, выросших уже в мирное время, словно записаны в генетическом коде. Чувства трогательной радости и глубокой благодарности спустя 76 лет становятся только сильнее. Подвиг народа бессмертен – эта фраза, которая венчает крыши домов над круглой площадью, и эти слова станут главным посылом концерта.

Причём называть это концертом не совсем правильно, ведь организаторы подготовили высокотехнологичное представление, которое будет погружать в происходящее и затрагивать струны белорусской души музыкой, светом и оригинальными визуальными эффектами. Всё будет происходить под аккомпанемент Президентского оркестра Беларуси. На сцене друг друга сменят разные поколения наших артистов, которые своими совместными номерами будут символизировать единение всего белорусского народа.

Каждую песню, которая прозвучит в программе, все мы знаем с детства и, конечно, с удовольствием вместе споём их снова от начала до конца. А в 23:00 настроение белорусской души сегодня дополнит праздничный фейерверк. Его запустят сразу с пяти площадок – в парке Янки Купалы, у «Чижовка-арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также на набережной водохранилища Дрозды. Небо над столицей не раз озарится цветами государственного флага – фейерверк продлится пять минут. И в этот момент все мы будем едины. В своём счастье жить в мире и бесконечной благодарности нашим героям. Спасибо Вам, ветераны, за нашу счастливую мирную жизнь!

Фото: БЕЛТА

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