Лукашенко – ветеранам: Я клянусь, мы никогда не позволим смотреть с презрением на нашу землю, которую вы отвоевали

Источник материала: ОНТ

День Победы – день, когда белорусы поздравляют друг друга с праздником, но улыбки так быстро сменяют слёзы. День уникальный, другого такого нет. Мы чтим память скорбными церемониями и в тоже время радуемся, что живём под мирным небом. Но это право – жить в своей стране и чтить своих героев – в наши дни доступны не всем.

Стоять на страже исторической правды – к этому белорусов призывает Президент. Александр Лукашенко сегодня по традиции возложил цветы к монументу Победы и обратился не только ко всем собравшимся, а главные действующие лица, безусловно, ветераны, но и ко всем белорусам.

Речь Президента получилась эмоциональной. Сплотиться, чтобы сохранить независимость и свободу, добытую воинами-победителями – к этому призывает Александр Лукашенко. Мир должен помнить о трагедии белорусского народа. Тем более, что свидетели тех событий уходят от нас с каждым годом всё быстрее. Мы, и правда, живём в уникальное время, когда можем прийти 9 мая на площадь Победы и расспросить обо всём ветеранов Великой Отечественной. Каким запомнился им этот день ровно 76 лет назад? И как не дать стереть память о прошлом?

День, который хочется вдыхать полной грудью. К 9 Мая Минск всегда расцветает – это уже традиция. И небо… небо такое, как и 76 лет назад. И под ним всё так же плачется – о тех, кому уже не поднять глаза ввысь. Валентина Матвеевна – узница Шталага. И спустя почти восемь десятилетий она не выплакала всех слёз.

Валентина Фокина, бывшая узница концентрационного лагеря «Шталаг-342»: «Мы были в Молодечненском концлагере, из России нас отправили сюда из партизанских лесов. И отец уже при освобождении погиб в 43-м году. И нас осталось шесть детей у матери. Намучались, настрадались».

Ей 84, рядом внук, а за спиной – большая жизнь. Но и по сей день она помнит крики детей, которых сжигали заживо. Она скажет просто: мне суждено было жить. Жить, чтобы рассказать – для многих это стало смыслом. Ведь время неумолимо. Как война не пощадила каждого третьего белоруса, так всего один год забрал каждого третьего белорусского ветерана.

Знакомых лиц всё меньше. Но они не намерены сдаваться. Николай Иванович и в 93 с лёгкостью припомнит, как встретил победу на посту в далёкой Норвегии.

Николай Цкатулин, ветеран Великой Отечественной войны: «Ещё брезжил рассвет. А у нас там пулемёт, а наверху сапёрный батальон. Пулемётная рота стала стрелять. Победа! А мы в землянках живём. Я как положено – раз стреляют – значит, надо объявлять тревогу».

Вот так полусонные солдаты, выбежавшие из землянок в одних кальсонах, и отметили победу – считай, что праздничными залпами. И, кажется, победные салюты в тот день гремели по всему Советскому Союзу и не только.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны: «Здоровье по погоде и по возрасту. Но бодрое. Вспоминаю 45-й год. Такая же погода была в Восточной Пруссии – солнышко. У нас были санинстррукторы, телефонисты-девушки – они плакали. А мы радовались и салют давали. Поэтому всё отлично. А сейчас мы очень ценим, что наш Верховный Главнокомандующий сохраняет всеми силами традиции, нашу историю».

Сохранение исторической памяти требует усилий. И с каждым годом всё больших. Для Александра Лукашенко это стало долгом, на этом зиждется государственная идеология. Это же он пытается передать следующим поколениям, своей семьи и той другой, большой семьи, которая зовётся народом.

К монументу Победы ложатся цветы от тех, кто стоит на страже суверенитета в самых разных смыслах. И сегодня для этого совсем не обязательно носить погоны. На информационном поле бывает и погорячее. Многое с расстояния в восемь десятилетий, конечно, видится иначе, но подвиг советского народа, словно сделан из металла, который не ржавеет.

Казалось бы, право на скорбь есть у всех, как и право чествовать воинов-победителей. Но в наши дни так происходит не везде. Президент настаивает: воевавшие за свою землю в далёкие 40-е, не смогли бы в это поверить.

Александр Лукашенко убеждён: правда должна и будет жить. Ведь если не выжить ей, то в чём тогда вообще смысл? Белорусов Президент призывает сплотиться, невзирая на убеждения и веру.

Это, по сути, клятва на верность государству, живущему под красно-зелёным флагом. Огромные полотнища в этой церемонии появятся впервые. Всё неслучайно. Эту последовательность и преданность собственным идеалам в Александре Лукашенко очень ценят ветераны.

Церемония завершится, и площадь Победы превратится в людское море. И вроде бы мёртвым не нужны цветы, а что если цветы живые? Может, это единственный способ поддерживать связь с теми, кого нет? Ну, а с теми, кто всё ещё с нами, важно наобщаться на годы вперёд, если это, конечно, возможно.

Фото: БЕЛТА

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