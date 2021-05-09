На Первомайской Skoda сбила выходящую из трамвая девушку

Источник материала: Tut.by

Вечером 9 мая на столичной улице Первомайской легковушка сбила девушку, сообщили в ГАИ Минска.





По предварительной информации, около 18.35 водитель Skoda ехал по улице Первомайской со стороны улицы Захарова в направлении улицы Фрунзе. Вблизи дома № 11 он сбил 23-летнюю девушку, которая вышла из трамвая и переходила дорогу.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

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