|
На Первомайской Skoda сбила выходящую из трамвая девушку
Источник материала: Tut.by
Вечером 9 мая на столичной улице Первомайской легковушка сбила девушку,
По предварительной информации, около 18.35 водитель Skoda ехал по улице Первомайской со стороны улицы Захарова в направлении улицы Фрунзе. Вблизи дома № 11 он сбил 23-летнюю девушку, которая вышла из трамвая и переходила дорогу.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)