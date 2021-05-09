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На Первомайской Skoda сбила выходящую из трамвая девушку

10.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 9 мая на столичной улице Первомайской легковушка сбила девушку, сообщили в ГАИ Минска.


По предварительной информации, около 18.35 водитель Skoda ехал по улице Первомайской со стороны улицы Захарова в направлении улицы Фрунзе. Вблизи дома № 11 он сбил 23-летнюю девушку, которая вышла из трамвая и переходила дорогу.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
 
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