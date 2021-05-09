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Над Минском самолеты нарисовали цветные линии. Что это было?

10.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня помимо других праздничных мероприятий в Минске состоялся и торжественный ритуал чествования государственных символов — герба и флага. Он прошел на площади Государственного флага в 18.00 — и важную часть в этом сыграл пролет авиации. Показываем, как это было.

Первыми пролетели два вертолета Ми-8, которые несли красно-зеленые флаги. Они почти сразу свернули в сторону Новинок — видимо, направились на аэродром в Мачулищах.



После красно-зеленые полосы в небе нарисовали пять самолетов L-39. Как ранее пояснил во время-пресс-конференции начальник управления информации Главного управления идеологической работы Министерства обороны — полковник Вадим Лукашевич, эти самолеты были выбраны потому, что только данная модель «пускает дымы». Кроме того, у них меньше скорость, что позволяет добиться «более яркого эффекта».




Шоу длилось недолго, примерно меньше минуты.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня помимо других праздничных мероприятий в Минске состоялся и торжественный ритуал чествования государственных символов - герба и флага. Он прошел на...
 
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