Над Минском самолеты нарисовали цветные линии. Что это было?

Источник материала: Tut.by

Сегодня помимо других праздничных мероприятий в Минске состоялся и торжественный ритуал чествования государственных символов — герба и флага. Он прошел на площади Государственного флага в 18.00 — и важную часть в этом сыграл пролет авиации. Показываем, как это было.

Первыми пролетели два вертолета Ми-8, которые несли красно-зеленые флаги. Они почти сразу свернули в сторону Новинок — видимо, направились на аэродром в Мачулищах.









После красно-зеленые полосы в небе нарисовали пять самолетов L-39. Как ранее пояснил во время-пресс-конференции начальник управления информации Главного управления идеологической работы Министерства обороны — полковник Вадим Лукашевич, эти самолеты были выбраны потому, что только данная модель «пускает дымы». Кроме того, у них меньше скорость, что позволяет добиться «более яркого эффекта».













Шоу длилось недолго, примерно меньше минуты.