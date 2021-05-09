В Минске девушка вышла из трамвая и попала под колеса автомобиля

Источник материала: Onliner

ДТП произошло в Минске сегодня вечером, около 18:35. Автомобиль Skoda двигался по улице Первомайской со стороны Захарова по направлению к улице Фрунзе. Возле трамвайной остановки, находящейся рядом с 11-м домом, водитель сбил 23-летнюю девушку, которая только вышла из общественного транспорта и переходила проезжую часть, рассказали в ГАИ города.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.



