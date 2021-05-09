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В Минске девушка вышла из трамвая и попала под колеса автомобиля

10.05.2021 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП произошло в Минске сегодня вечером, около 18:35. Автомобиль Skoda двигался по улице Первомайской со стороны Захарова по направлению к улице Фрунзе. Возле трамвайной остановки, находящейся рядом с 11-м домом, водитель сбил 23-летнюю девушку, которая только вышла из общественного транспорта и переходила проезжую часть, рассказали в ГАИ города.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

В Минске девушка вышла из трамвая и попала под колеса автомобиля

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло в Минске сегодня вечером, около 18:35. Автомобиль Skoda двигался по улице Первомайской со стороны Захарова по направлению к улице Фрунзе. Возле трамвайной...
 
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