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В Минске девушка вышла из трамвая и попала под колеса автомобиля
Источник материала: Onliner
ДТП произошло в Минске сегодня вечером, около 18:35. Автомобиль Skoda двигался по улице Первомайской со стороны Захарова по направлению к улице Фрунзе. Возле трамвайной остановки, находящейся рядом с 11-м домом, водитель сбил 23-летнюю девушку, которая только вышла из общественного транспорта и переходила проезжую часть,
Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло в Минске сегодня вечером, около 18:35. Автомобиль Skoda двигался по улице Первомайской со стороны Захарова по направлению к улице Фрунзе. Возле трамвайной...
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