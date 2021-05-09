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Давление на Intex-press продолжается. С газетой расторгла договор типография

10.05.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С попавшей под санкции властей барановичской негосударственной газетой Intex-press расторгла договор типография.

В выходной день, 9 мая, редакция получила соответствующее уведомление Белорусского дома печати, сообщает БелаПАН.

Давление на Intex-press продолжается. С газетой расторгла договор типография
Фото belsat.eu

«Уведомляем о расторжении договора от 2 ноября 2020 года <…> на печатание газет в 2021 году (с использованием бумаги заказчика) с 9 мая 2021 года в одностороннем порядке», — говорится в письме заместителя гендиректора типографии по производству и идеологической работе на имя директора ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» Владимира Янукевича.

«Сейчас наша редакция пытается найти возможность альтернативной печати следующего номера газеты, который запланирован на 12 мая», — сообщает газета.

«За интервью с экс-кандидатом в президенты Республики Беларусь Светланой Тихановской Intex-press попала под жесткий прессинг со стороны властей. Судьба издания впервые за 26 лет его существования оказалась под реальной угрозой», — констатирует издание.

«10-15 дней назад» от продажи газеты отказались практически все крупные торговые сети Барановичей, в отношении издательского дома за интервью с Тихановской было составлено два административных протокола, «назначены огромные штрафы», начата проверка по возможному уголовному преследованию.

 

 

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С попавшей под санкции властей барановичской негосударственной газетой Intex-press расторгла договор типография.
 
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