В Лидском районе участникам провластного мероприятия в День Победы заплатили по 30 рублей. Райисполком считает это провокацией

Лидский райисполком проверит информацию о выплате вознаграждения участникам провластного мероприятия по случаю 9 Мая.





Утром 9 мая в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщины с красно-зеленой символикой раздают деньги гражданам, звучит сумма 30 рублей, отмечает БелаПАН .

На запись отреагировала пресс-служба райисполкома: «По нашумевшему факту. Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия в Лиде, непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим».