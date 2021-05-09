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Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

10.05.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня» затронут в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — отмечается в релизе.

Стороны «обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу».

«Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телеграм-канал «Пул Первого» пишет, что собеседники «обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ (в развитие визита и переговоров с Рахмоном)» (президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в Москве 9 мая. — БелаПАН), «коснулись ситуации в Украине, а также стремления Украины в НАТО», «обменялись мнениями по внутренней ситуации в Беларуси и России», «договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично».

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 апреля.

 

 

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«Ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня» затронут в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщила...
 
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