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Анатолий Адоньев – о войне глазами ребёнка и о решении стать военным

10.05.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анатолий Адоньев – о войне глазами ребёнка и о решении стать военным

Наша столица – один из красивейших европейских городов. И сегодня сложно поверить, что в годы войны Минск был практически разрушен до основания. 

Не все, наверное, знают, что на месте сегодняшнего парка Янки Купалы в довоенное время была жилая застройка. Здесь находился дом поэта, который был разрушен буквально на третий день войны. На его месте в 1945-м открыли литературный музей Янки Купалы. А сам парк был заложен в 1949-м. Правда, сначала он был назван в честь 30-летия БССР. Имя Янки Купалы парк получил лишь в 1962-м. 

Наш гость довоенный Минск не помнит, он родился в Ставропольском крае. И все же Беларусь считает своей второй родиной. Воспоминаниями о войне глазами ребёнка и секретом бодрости и позитива в пожилом возрасте поделился Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов.  

Подробности – в видео.


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Теги: Минск
 
 
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Наша столица – один из красивейших европейских городов. И сегодня сложно поверить, что в годы войны Минск был практически разрушен до основания.  Не все, наверное,...
 
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