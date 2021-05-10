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Праздничный салют в честь 76-летия Великой Победы в Минске. Фотофакт
Источник материала: ОНТ
Ярким и красочным завершением празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне стал праздничный салют. Залпы фейерверков под музыкальное сопровождение давались сразу из пяти точек в столице.
Фото: БЕЛТА
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Ярким и красочным завершением празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне стал праздничный салют. Залпы фейерверков под музыкальное сопровождение...
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