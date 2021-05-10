Операция «Багратион»: история и воспоминания свидетелей, как освобождали Минск

Источник материала: ОНТ

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Беларусь помнит! 77 лет назад, 3 июля 1944 года начались бои за освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровское командование делало все, чтобы удержать город. Об одном из ключевых этапов Белорусской стратегической операции – «Багратион».





Лето 44-го: в ходе операции «Багратион» немецкие войска оказались в катастрофическом положении. Пали ключевые позиции противника под Витебском, Оршей, Могилёвом и Бобруйском. Красная армия выходила на рубежи, позволяющие начать наступление на Минск.

Она мечтала стать актрисой, но блестяще справилась с другой, более тяжелой ролью – командира оружейного расчета 388-го отдельного зенитного полка. В свои 17 Валентина Чудаева прикрывала мосты, аэродромы, военные склады. Помогала лётчикам, танкистам. Миссию по уничтожению врага она выполняла настолько блестяще, что оказалась прообразом персонажей известных повестей, стихов и пьес. За войну ей довелось быть участницей нескольких фронтов: Калининский, Центральный, Карельский и, наконец, 2-й Белорусский. Горящим, испепеленным – таким увидела Валентина Минск 44-го.

Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны: «Нечем было дышать, такая дымка была. Опустошённый город. И только покрытое небо самолётами. "Юнкерсы", "Хенкели", "Мейстеры", они кружились над нами и нас бросили в 80 дивизию гвардейскую-зенитную, прикрывать танки. И вот мы должны небо держать».

Небо держать под прицелом, чтобы наши прорвались. В ночь на 3 июля в Минск въехал первый советский танк. На разведку боем вышла 4-я гвардейская танковая бригада.

Эта боевая машина – символ освобождения столицы. Первым на такой «тридцатьчетверке» в Минск ворвался экипаж младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова. Танк раздавил замаскированную немецкую батарею и, не снижая скорости, продолжил движение вперед. Меткими выстрелами были уничтожены самоходное орудие «Фердинанд» и противотанковая пушка. А после – нашим прилетела радиограмма: «Я – Фроликов! Нахожусь на северо-восточной окраине Минска! Продолжаю выполнять боевую задачу!»

На улицах столицы храбро сражались пехотинцы, танкисты, артиллеристы, миномётчики, сапёры, связисты. Правда, сам Минск было не узнать. Крупнейший промышленный и культурный центр был разрушен после масштабной немецкой бомбардировки в 1941 году. Город оказался разрушенным на 80%. В 44-м ещё один удар. Важно было разгромить мощную группу армий «Центр».

Андрей Малец, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: «Оперный театр было принято не бомбить. Они должны были его использовать в практических целях. Основные объекты – военные, промышленные. Склады с боеприпасами, провизные. Минск занимал важное положение. Главной задачей стало окружение вражеской группировки. Стремительным прорывом освободить столицу. И закрыть котел».

При ликвидации «Минского котла» в окружение попала 105-тысячная группировка вермахта. Немцы не смогли организовать длительного сопротивления. Они совершили несколько отчаянных попыток прорыва, но всюду были разгромлены.

Андрей Малец, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: «Операция "Багратион" является образцовой. Мы видим операцию, которая была подготовлена тщательным образом, разработана тщательным образом и реализована фактически по этому плану. Операция должна была проведена точно и стремительно. Фактически все вражеские группировки оказались в окружении и позже были разгромлены… Это блицкриг для немецкого командования».

Минск был освобожден вечером 3 июля. Но такой молниеносной операции не получилось бы без мощного партизанского движения. К 1943 году партизан было 400 тысяч. Они контролировали 60% оккупированной Беларуси. Партизаны и подпольщики устраивали засады, подрывали фашистские эшелоны, мосты, склады с оружием. Бронислав Карпенко в свои 17 лет тоже был в рядах отважных. Когда начали освобождать Минск, отряд «Победа», где воевал юный Карпенко, устремился в Березинские леса, где рассеял четыре группы оккупантов. Следом поступил приказ: «Свернуть все силы и начать прикрывать Минск». Уставшие и голодные, они прошли Червень, дошли до Смиловичей – на оставшиеся 60 километров просто не было сил.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны: «Когда полчаса отдохнули, дается команда приготовится к дальнейшему наступлению. А у нас сил ни у кого нет… Молодой парнишка в отряде, у него была гармошка. Он выходит впереди дороги и так громко "Тучи над городом встали" запел. И все постепенно пошли под музыку. Силы собрали все и смогли идти. И пришли в Минск».

Свое военное прошлое Бронислав Карпенко изложил в летописи. Теперь этот рукописный альбом листают внуки и правнуки.

День освобождения Минска сегодня празднуют еще и как День Независимости Беларуси. Столицы, которую знает наше поколение, не было бы без героизма тех, кто освобождал, и тех, кто позже восстанавливал город практически из руин. Наши герои сражались здесь за каждый дом и квартал. Наш долг – этот подвиг, эту священную память и дальше продолжать сохранять.

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