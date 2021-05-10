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Лукашенко: Нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Давайте прекратим это противостояние
Источник материала: ОНТ
Вечером в Минске прошел торжественный ритуал чествования Государственных герба и флага Беларуси – символов суверенитета страны и народного единства. В них воплощены величие нашего народа. Народа, который вышел победителем из самой страшной войны и сегодня самостоятельно строит свое будущее.
Участие в церемонии принял Президент. Александр Лукашенко призвал всех белорусов сплотиться и, несмотря на различие в политических взглядах, прекратить противостояние. Только так мы сможем отстоять суверенитет в мире, где идет жесткий и бескомпромиссный передел сфер влияния.
Подробности – в видео.
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Вечером в Минске прошел торжественный ритуал чествования Государственных герба и флага Беларуси – символов суверенитета страны и народного единства. В них...
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