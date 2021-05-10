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Умер известный кинооператор Вадим Алисов

10.05.2021 06:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

9 мая в возрасте 80 лет ушел из жизни известный советский и российский кинооператор, народный артист России Вадим Алисов.

Умер известный кинооператор Вадим Алисов
На съемках картины «Жестокий романс»

После неудачной попытки поступить во ВГИК он работал на ТВ, потом в киносъемочную группу в НИИ, затем — пришел на «Мосфильм» в цех вспомогательной операторской техники.

Своим первые значимые шаги в кино сделал, ассистируя кинооператору Владимиру Нахабцеву в картинах «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гараж».

Высшее операторское образование получил лишь в 37 лет, окончив заочное отделение ВГИКа.

Его дипломная работа — художественный фильм Эльдора Уразбаева «Транссибирский экспресс» (получил Госпремию Казахской ССР).

В его фильмографии тмкие известные широкому кругу киноманов работы, как «В день праздника», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Из жизни Потапова», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Моя морячка», «Аферисты», Агенты КГБ тоже влюбляются», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Кодекс бесчестия», «Ширли-мырли», «Привет, дуралеи!», «Зависть богов», «Брежнев», «Застава Жилина»…

На днях сообщалось, что в Москве на днях умер актер театра и кино, народный артист России Владимир Качан. С начала года уже ушел из жизни целый ряд актеров — Александр ЖдановАндрей МягковВасилий ЛановойДенис КарасевВалерий ХвеливскийНиколай Сморчков. 9 марта сообщалось о смерти актрисы Татьяны Ивановой.

 
 
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9 мая в возрасте 80 лет ушел из жизни известный советский и российский кинооператор, народный артист России Вадим Алисов.
 
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