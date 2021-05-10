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Непростая жизнь: любовь и быт партизан во время войны
10.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Боевые подвиги партизан множество раз описывали на страницах учебников и книг. Куда меньше внимания уделяли их быту. О романтике военных лет и повседневной жизни – корреспондент телеканала «МИР 24» Александр Микульчик.
Трое детей, семеро внуков, трудная, но счастливая послевоенная жизнь. Начало которой зародилось во время войны.
Бронислав Карпенко тоже влюбился на войне. Но не смог уберечь свою Таню.
Военные невзгоды сплачивали молодых партизан. Они относились друг к другу с большой заботой.
«Мы очень внимательно и дружелюбно относились ко всем девочкам, которые ходили в гарнизоны противника с разведывательной целью или добыть медикаменты», – рассказывает ветеран ВОВ Бронислав Карпенко.
Если добыть лекарства не удавалось, пользовались народными средствами. Так справлялись и в партизанском лагере «Станьково». Его реконструировали по военным фотографиям. Построили десять землянок в натуральную величину. Зайти в каждую из них может любой желающий.
Время между боями проводили в партизанских отрядах. Там была обычная жизнь, в том числе и семейная.
«Обычно в одном отряде было от 100 до 300 человек. Были землянки семейного типа. Родители с детками могли жить в одной землянке», – рассказывает Инесса Бульцис.
Ели в лагерях в основном картофель. Летом собирали грибы и ягоды. Хлеб с солью были огромным дефицитом.
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Боевые подвиги партизан множество раз описывали на страницах учебников и книг. Куда меньше внимания уделяли их быту.
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