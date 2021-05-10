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Непростая жизнь: любовь и быт партизан во время войны

10.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Боевые подвиги партизан множество раз описывали на страницах учебников и книг. Куда меньше внимания уделяли их быту. О романтике военных лет и повседневной жизни – корреспондент телеканала «МИР 24» Александр Микульчик.

Трое детей, семеро внуков, трудная, но счастливая послевоенная жизнь. Начало которой зародилось во время войны.

«Папа был ранен в грудь, а мама была ранена в ногу, и их поместили в землянку. Они несколько дней в этой землянке находились. Там перевязали их – они там друг друга поддерживали. У них завязалась любовь. Впоследствии они поженились», – делится дочь партизана Митрофана Шпилевого Людмила Парахина.

Бронислав Карпенко тоже влюбился на войне. Но не смог уберечь свою Таню.

«Она санинструктором тогда была в нашем дивизионе второй батареи. Танечка и я – вместе лежали в траншее. И только с окопа поднимается бежать, я не успел за ней. И тут же второй снаряд разрывается впереди нас», – вспоминает ветеран ВОВ.

Военные невзгоды сплачивали молодых партизан. Они относились друг к другу с большой заботой.

«Мы очень внимательно и дружелюбно относились ко всем девочкам, которые ходили в гарнизоны противника с разведывательной целью или добыть медикаменты», – рассказывает ветеран ВОВ Бронислав Карпенко.

Если добыть лекарства не удавалось, пользовались народными средствами. Так справлялись и в партизанском лагере «Станьково». Его реконструировали по военным фотографиям. Построили десять землянок в натуральную величину. Зайти в каждую из них может любой желающий.

«Некоторым даже удалось вылечить некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом за счет растительной пищи. В основном лечились настойками и отварами трав. Даже на поле боя бинты могли заменить мхом сфагнумом», – поясняет экскурсовод Инесса Бульцис.

Время между боями проводили в партизанских отрядах. Там была обычная жизнь, в том числе и семейная.

«Обычно в одном отряде было от 100 до 300 человек. Были землянки семейного типа. Родители с детками могли жить в одной землянке», – рассказывает Инесса Бульцис.

Ели в лагерях в основном картофель. Летом собирали грибы и ягоды. Хлеб с солью были огромным дефицитом.



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Боевые подвиги партизан множество раз описывали на страницах учебников и книг. Куда меньше внимания уделяли их быту.
 
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