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День герба и флага: в Могилеве открыли магазин государственной символики
10.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый в стране специализированный магазин государственной символики открыли в Могилеве. В ассортименте представлены флаги, гербы, вымпелы и различная продукция с национальным колоритом. Можно приобрести магниты с изображением памятных мест, расписную посуду, поделки из соломы, куклы в национальных нарядах, подарочные издания о Беларуси.
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Праздник Победы в Беларуси в этом году совпал с Днем государственного герба и флага.
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