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День герба и флага: в Могилеве открыли магазин государственной символики

10.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник Победы в Беларуси в этом году совпал с Днем государственного герба и флага. Его ежегодно отмечают в стране во второе воскресенье мая. Действующие символы страны приняты на референдуме в 1995 году, передает «МИР 24».

«Красный цвет – это цвет хоругвей князей Полоцких, великих князей литовских, под которыми наши предки защищали нашу родину в те далекие времена. И, конечно же, самый древний символ, который присутствует в нашем флаге, – это орнамент. Белорусскому орнаменту несколько тысяч лет. И аналогов такого использования орнаментов на государственном флаге нет», – подчеркнул ректор Могилевского государственного университета Денис Дук.

Первый в стране специализированный магазин государственной символики открыли в Могилеве. В ассортименте представлены флаги, гербы, вымпелы и различная продукция с национальным колоритом. Можно приобрести магниты с изображением памятных мест, расписную посуду, поделки из соломы, куклы в национальных нарядах, подарочные издания о Беларуси.



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Теги: Могилев
 
 
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Праздник Победы в Беларуси в этом году совпал с Днем государственного герба и флага.
 
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