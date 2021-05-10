День герба и флага: в Могилеве открыли магазин государственной символики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник Победы в Беларуси в этом году совпал с Днем государственного герба и флага. Его ежегодно отмечают в стране во второе воскресенье мая. Действующие символы страны приняты на референдуме в 1995 году, передает «МИР 24».

«Красный цвет – это цвет хоругвей князей Полоцких, великих князей литовских, под которыми наши предки защищали нашу родину в те далекие времена. И, конечно же, самый древний символ, который присутствует в нашем флаге, – это орнамент. Белорусскому орнаменту несколько тысяч лет. И аналогов такого использования орнаментов на государственном флаге нет», – подчеркнул ректор Могилевского государственного университета Денис Дук.

Первый в стране специализированный магазин государственной символики открыли в Могилеве. В ассортименте представлены флаги, гербы, вымпелы и различная продукция с национальным колоритом. Можно приобрести магниты с изображением памятных мест, расписную посуду, поделки из соломы, куклы в национальных нарядах, подарочные издания о Беларуси.