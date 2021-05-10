Как будет работать Совбез в случае гибели Лукашенко?

Такое правило утверждено декретом №2 «О защите суверенитета и конституционного строя», подписанным Александром Лукашенко. Текст документа опубликовала пресс-служба президента.





Декрет вступает в силу со дня подписания, является временным и представляется на рассмотрение Национального собрания Беларуси. Возможность издания президентом по инициативе или по предложению правительства временных декретов предусмотрена статьей 101 Конституции Беларуси. Он должен быть в трехдневный срок представлен для последующего рассмотрения Палатой представителей, а затем Советом Республики. Этот декрет сохраняет силу, если он не отменен большинством не менее двух третей голосов от полного состава каждой из палат. Палаты могут регулировать законом отношения, возникшие на основе декретов, которые отменены, сообщает reform.by.





В вводной части документа объясняется необходимость издания декрета: «Осознавая ответственность перед нынешним и будущими поколениями граждан страны за сохранение суверенитета Республики Беларуси, обеспечение ее национальной безопасности и территориальной целостности, мира и спокойствия, защиту жизни и здоровья людей в условиях глобальных вызовов и угроз».





Декрет вступает в силу в случае «гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера».





Если это произошло, Совбез Беларуси «незамедлительно» вводит «в установленном порядке» на территории страны чрезвычайное или военное положение. Наблюдатели уже обратили внимание на эту странную формулировку. Выходит, что четко не определено, какое именно положение нужно вводить. Это остается на усмотрение членов Совбеза. Как не совсем ясно, может ли Совбез не вводить такое положение. Отметим, в Конституции указано, что в случае введения чрезвычайного или военного положения «осуществление прав и свобод личности может быть приостановлено». В законе о ЧП указано, что чрезвычайное положение не может длиться дольше 30 суток на всей территории страны, либо 60 суток — в ее отдельных местностях.





Согласно декрету, все госорганы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совбеза.





Совет безопасности уполномочен определить перечень мер, которые применяются в условиях чрезвычайного или военного положения. Перечислены некоторые из них:





- установление ограничений на свободу передвижения;





- запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий;





- запрещение проведения забастовок;





- установление комендантского часа;





- обеспечение безопсности лиц и объектов.





Декрет обязывает всех граждан, чиновников и любые организации, в том числе госорганы незамедлительно исполнять решения «коллективного президента».





Любопытен механизм принятия решения членами Совета безапасности — тайным голосованием двумя третями от их общего числа. Ранее эта информация не озвучивалась. Председательствует в Совбезе премьер-министр.





Схематично описан механизм назначения последующих выборов — отмечено, что обсуждение этого вопроса на Совбезе должно быть при участии председателей облисполкомов и главы Мингорисполкома. При этом главы регионов имеют право голоса.





Совбезу дано право освобождать от должности тех чиновников, которые не подчиняются решению «коллективного президента» и назначать новых.





Мнение эксперта





Как пишет политолог аналитиче кого центра "Стратегия" Валерий Карбалевич, своим указом Лукашенко инициировал огромную юридическую неразбериху, которая не может закончиться хорошо. У указа, на взгляд политолога, есть последствия не только прямые политико-правовые, но и влияние на общественное сознание.





"Вспомните вывод известного российского политика Вячеслава Володина: «Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России». В течение 27 лет государственные СМИ приходили к аналогичному выводу белорусскому обществу, заменяя имя Путина на Лукашенко.

И вот теперь сам Лукашенко и его штаб, возможно, неохотно, подняли вопрос о Беларуси без Лукашенко. Указ № 2 - это судьба, обреченность, бесперспективность. Это продолжение прошлогодней истории о появлении Лукашенко на экране с автоматом и в бронежилете. То есть этим указом он сам открывает перед обществом постлукашенковский горизонт", - полагает Карбалевич.





Подписывая указ, Лукашенко ставит в повестку дня общественных обсуждений вопрос о том, что будет после Лукашенко, невольно провоцируя искусственный кризис его легитимности. В подсознании белорусского общества лежит представление о том, что получается, что без Лукашенко Беларусь может жить. Это переворот в сознании его сторонников.