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С юго-запада Европы в Беларусь поступает тепло
Источник материала: Навiны
Сегодня в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.
Днем начнет распространяться теплый воздух с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
Ветер южный, юго-восточный умеренный (по западу — порывистый). Температура воздуха в регионах:
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Сегодня в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.
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