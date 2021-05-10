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WSJ назвало причину развода Билла Гейтса

10.05.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Влиятельное американское издание The Wall Street Journal назвало со ссылкой на свои источники причину, ставшую триггером для начала бракоразводного процесса Билла и Мелинды Гейтс.

WSJ назвало причину развода Билла Гейтса
Фото с сайта ANGLIYA.today

Как отмечается, причиной, приведшей к окончанию семейных отношений, могли стать контакты основателя Microsoft с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Представители Билла Гейтса не отрицали подобной связи (в 2019-м заявлялось, что речь встречах шла лишь о вопросах благотворительности), но, вместе с тем, один из самых богатых людей планеты сожалел и считал их ошибкой.

О решении расторгнуть брак основатель Microsoft объявил в своем микроблоге 3 мая.

Напомним, 4 мая сообщалось, что Гейтс занимает четвертое место в рейтинге миллиардеров.

 

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Влиятельное американское издание The Wall Street Journal назвало со ссылкой на свои источники причину, ставшую тригге
 
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