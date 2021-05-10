В Индии невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не знает таблицы умножения

Источник материала: Tut.by

Свадьба должна была состояться 1 мая в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает lenta.ru со ссылкой на Inquirer.



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Сомневаясь в образовании своего избранника, невеста попросила его умножить по порядку числа от 1 до 9 на два. После того как парень не смог этого сделать, девушка отказалась выходить за него замуж.

«Семья жениха держала нас в неведении относительно его образования. Возможно, он даже не ходил в школу», — рассказал двоюродный брат невесты, добавив, что гордится ее поступком.

Семьи договорились вернуть друг другу подарки и драгоценности, которые сделали в преддверии свадьбы.