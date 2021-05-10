ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Индии невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не знает таблицы умножения

10.05.2021 07:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Свадьба должна была состояться 1 мая в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает lenta.ru со ссылкой на Inquirer.


Фото: ru.freepik.com

Сомневаясь в образовании своего избранника, невеста попросила его умножить по порядку числа от 1 до 9 на два. После того как парень не смог этого сделать, девушка отказалась выходить за него замуж.

«Семья жениха держала нас в неведении относительно его образования. Возможно, он даже не ходил в школу», — рассказал двоюродный брат невесты, добавив, что гордится ее поступком.

Семьи договорились вернуть друг другу подарки и драгоценности, которые сделали в преддверии свадьбы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сомневаясь в образовании своего избранника, невеста попросила его умножить по порядку числа от 1 до 9 на два. После того как парень не смог этого сделать, девушка...
 
Новости дня
Новости разные
 
С юго-запада Европы в Беларусь поступает тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by