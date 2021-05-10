Барнхаусы с террасами и панорамным остеклением. Как выглядят современные дачи под Минском

Источник материала: Tut.by

У кого-то изюминка на даче — это диковинный цветник, у кого-то — аппетитные овощи, а у кого-то — необычный дом. Нашли несколько современных домов, которые в своих садовых товариществах явно могут считаться местной достопримечательностью. Давайте полюбуемся вместе.

СТ «Черемушки-Люкс», 39 900 долларов

Дом построен в прошлом году. Фундамент здесь свайный, стены — из бруса с утеплением из минваты и облицовкой плиткой «Технониколь», крыша — из металлочерепицы. Общая площадь постройки — 34,1 кв. м.









Из инженерных коммуникаций есть электричество, вода из скважины глубиной 46 м, местная канализация. Отопление — электрическое (кондиционеры и «теплый пол»). В объявлении написано, что кондиционеры справлялись со своей задачей вплоть до 32 градусов мороза; возможно управление кондиционерами через wi-fi.









Площадь участка — 10,2 сотки. Пока он не особо облагорожен, зато вокруг — простор и симпатичные дома по соседству.

Дача находится в СТ «Черемушки-Люкс», что в Дзержинском районе. Расстояние до МКАД — 39 км.









СТ «Родник-Элитный», 43 тысячи долларов

И этот дом был построен в прошлом году. Строили его по каркасной технологии, крыша — металлическая. Общая площадь постройки — 47 кв. м.









В доме есть электричество, сезонная вода (введена в дом), местная канализация, отопление — электрическое.









Площадь участка — 6,3 сотки. Пишут, что он «выровнен и засеян голландским газоном».

Дача находится в СТ «Родник-Элитный», Смолевичский район. До МКАД — 21 км. В объявлении сказано, что здесь «очень удобное транспортное сообщение; дача находится в жилом кооперативе, дороги чистят регулярно, есть свой собственный заезд».









СТ «Веряги», 45 тысяч долларов

Эта дача построена в нынешнем году. Дом — сборно-щитовой, фасад и кровля обшиты металлопрофилем, торцы — имитацией бруса. Установлены большие, высотой 1,9 м окна. Общая площадь — 72 кв. м.









В доме есть электричество, сезонная вода (разведена по дому), местная канализация. Отопление — печное.









Участок — 10 соток. Пока не облагорожен, но с большим потенциалом: новые владельцы смогут выполнить ландшафтный дизайн на свой вкус.

Дача находится в СТ «Веряги», Логойский район. До МКАД — 25 км.









СТ «Магистраль-газ», 51 900 долларов

Эта дача тоже современная, 2020 года постройки. Дом — сборно-щитовой, крыша — металлочерепица. Общая площадь постройки — 93 кв. м.













В дом проведено электричество, вода из скважины. Также есть местная канализация, электрическое отопление.









Площадь участка — 9,98 сотки. Видно, что здесь планируют обустроить газон.

Дача расположена в СТ «Магистраль-газ», Воложинский район. Расстояние до МКАД — 23 км. В объявлении пишут, и на карте это видно, что «садовое товарищество окружено лесным массивом».





СТ «Зеленая роща», 53 тысячи долларов

Дом построен в нынешнем году, и, похоже, здесь еще никто не жил. Строили барнхаус по канадской технологии, стены здесь из дерева, крыша — металлочерепица. Общая площадь постройки — 90 кв. м.









Коммуникации: электричество, вода из скважины, канализация, электроотопление.

Участок — шесть соток, облагородить его еще не успели.









Дом находится в СТ «Зеленая роща», Минский район. До МКАД — 18 км. В объявлении написано, что «участок возле леса, расположен на горке, солнечная сторона; рядом — завершенный современный комплекс домов, выполненных в едином стиле; асфальтированные подъездные пути».





СТ «Усяжа», 74 900 долларов

Дача построена в 2019 году. Дом — деревянный, крыша — из металлочерепицы. Общая площадь постройки — 143 кв. м.









Электричество проведено, вода есть (сезонная), канализация — местная, а отопление печное. В объявлении пишут, что «для круглогодичного проживания необходимо доп. утепление».









Участок — 12 соток. «Красивый вид на окрестности, очень тихое место, минимум соседей».

Дача находится в СТ «Усяжа», Смолевичский район. До МКАД — 25 км.







