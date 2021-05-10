Феминистки отвечают: обязательно ли выпивать с коллегами-мужчинами, чтобы сделать карьеру

Источник материала: Tut.by

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Что бы сказали знаменитые феминистки? Как Вирджиния Вулф, Симона де Бовуар и Роза Люксембург решали бы проблемы современных женщин». Ее авторы Таби Джексон Джи и Фрейя Роуз находят ответы на вопросы, волнующие современных женщин, в работах знаменитых феминисток разных времен. Forbes Woman опубликовали главу о неформальном общении между мужчинами и женщинами в коллективе.





Вроде бы совершенно невинный вопрос — но совершенно непонятно, как на него отвечать. Более того, у тебя просто может не быть возможности принять собственное решение. В 2017 году американский вице-президент Майк Пенс рассказал СМИ, что выработал для себя четкое правило: он никогда не ест наедине ни с какой женщиной, кроме собственной жены, и не участвует без нее ни в каких мероприятиях, где подают алкоголь. Он утверждает, что это прекрасная защита от сексуальных искушений. А бывало, что мужчины увольняли своих коллег-женщин, которые выглядели «слишком соблазнительно». Так что давай поговорим о выпивке.

Сенатор от штата Юта Тодд Уайлер заявил, что было бы лицемерием делать вид, будто Майк Пенс — единственный, кто так думает, и признался, что тоже следует этому правилу: «Может быть, я слишком старомоден». То есть женщины должны быть еще и благодарны за столь любезное поведение! Опрос, проведенный в 2017 году газетой The New York Times, показал, что 40% американских мужчин считают неприличным выпивать или обедать с коллегами женского пола. Интересно, что доля женщин, думающих так же, пусть и по другим причинам, еще выше.

Мужской взгляд

Получается, многие мужчины не отвечают за свои действия, если их оставят в женском обществе и дадут выпить. The Salt Lake Tribune провела такой же опрос среди жителей штата Юта, и полученные ответы сводились примерно к следующему: «Я люблю свою жену и никогда ей не изменял, но всякое бывает. Думаю, каждый из нас должен себе в этом признаться». Но это еще ничего: иногда одного только искушения достаточно, чтобы уволить женщину. В 2013 году в городе Форт-Додж (штат Айова) медсестру Мелиссу Нельсон уволили из стоматологической клиники, потому что начальник считал ее «неотразимой» и видел в ней угрозу для своего брака, хотя их отношения никогда не выходили за рамки профессиональных. Нельсон была в отчаянии и подала на врача в суд за дискриминацию по половому признаку. Ее показания не оспаривались, но судья закрыл дело, решив, что увольнение произошло «в интересах сохранения брака» врача (что разрешено), а не из-за половой принадлежности Мелиссы (что было бы незаконно).

Эта пуританская идея размежевания полов вызывает у меня некоторые опасения, даже тревогу. Это значит, что человек относится к человеку не просто как к другому индивидууму. (Клаудия Гайст).

Слабо верится, что пол не сыграл в этой истории никакой роли, и муж Нельсон спросил стоматолога, когда тот извинился перед ним: «А почему такие мысли вообще пришли вам в голову? Почему вы думаете о ней как об объекте?». К тому же одно утверждение: «Я не могу устоять» — мужчины пытаются подменить другим: «Ты виновата в собственной неотразимости». И женщина может потерять работу. Клара Джеффри, редактор журнала Mother Jones, пишет: «Если Пенс не хочет есть с женщиной наедине, то как женщина сможет выполнять свои обязанности главы администрации, адвоката, руководителя избирательной кампании и так далее?».

Триш Хэтч, директор Института женского лидерства, отмечает, что неформальное общение и завязывание знакомств крайне важно для продвижения по службе. «На работе складываются связи и знакомства, — говорит она. — Когда тебя спрашивают, не знаешь ли ты подходящего человека для проекта или специалиста с нужными навыками, ты сразу вспоминаешь тех, с кем общалась». Но если мужчины отказываются разговаривать на корпоративных мероприятиях с женщинами (ну кроме собственных жен), женщинам крайне затруднительно пользоваться этим средством.

А если учитывать, что мужчин на руководящих должностях куда больше, чем женщин, то у женщин, с которыми мужчины отказываются разговаривать наедине на работе, возникают проблемы. Именно в такой обстановке сотрудники могут продемонстрировать свои способности и показать, что они готовы к повышению, а если женщина не имеет возможности «выделиться», ее вряд ли повысят. А если женщина руководит смешанным коллективом, то отказ от общения наедине помешает ей эффективно выполнять свою работу (хотя разговоры наедине двух мужчин никем не осуждаются). Получается, что любое взаимодействие мужчины и женщины рассматривается как «сексуальное», и тогда обычная повседневная работа становится невозможной. Поэтому (сюрприз!) проще вовсе не брать на работу женщин.

Женский взгляд

Если ты считаешь, что выпить с товарищами по работе — это способ установить хорошие отношения, то, возможно, стоит задуматься, как на это смотрят твои коллеги-мужчины. Они могут рассматривать это взаимодействие как потенциально «сексуальное», а могут и нет. Самое обидное, что они могут увидеть в твоих действиях возможную угрозу и постараться тебя унизить, дискредитировать — одним словом, «поставить на место». Некоторые ученые — например, Роб Уиллер (р. 1977) — считают такое поведение следствием «маскулинной сверхкомпенсации», когда мужчины ощущают угрозу из-за социальных перемен (например, появления женщин-руководительниц) или при сомнениях в их «мужественности». В этом случае они начинают демонстрировать крайнюю маскулинность — ведут себя не просто «по-мужски», а «по-мужски» в кубе.

Если ты идешь выпить с коллегами, не начнутся ли разговоры на тему «какая ты женщина»?

Так, авторы статьи в Journal of Personality & Social Psychology, изучавшие в 2003 году обмен цифровыми изображениями между мужчинами и женщинами, выявили, что мужчины чаще отправляли картинки оскорбительного содержания и порнографические фото женщинам, которые называли себя феминистками, чем женщинам более традиционных взглядов. «Слишком уверенные» женщины воспринимаются как угроза для гендерной иерархии: мужчины ощущают, что их могут потеснить. Самая распространенная форма принижения — сексуальные домогательства. Согласно исследованию Росса Макмиллана и Розмари Гартнер, проведенному еще в 1968 году, работающие жены безработных мужей находятся в группе риска как потенциальные жертвы домашнего насилия. Как ни странно, женщины-руководители — те, кто сильнее всего угрожает существующей иерархии, — чаще других работающих женщин подвергаются харассменту. Даже женщины в топ-менеджменте уязвимы, потому что домогательства превращают их в сексуальные объекты, а это, по словам профессора социологии Бет Куинн, «может подорвать формальную власть женщины в организации».

Харассмент может выступать как уравнитель по отношению к женщинам, обладающим властью, и вызываться скорее стремлением к контролю и доминированию, чем сексуальным желанием.

Сексуальный харассмент

Дженнифер Бердаль, специалист по вопросам лидерства, считает, что при обсуждении унизительного, оскорбительного и принижающего человека поведения, в основе которого лежит сексуальная дискриминация, не следует использовать термин «сексуальные домогательства»: такое поведение связано не с сексуальным желанием, а со стремлением к контролю. Уверенные в себе, властные и независимые женщины со стереотипно «мужским» поведением чаще других подвергаются харассменту. Следовательно, если мужчины отпускают замечания о женском теле, реагируют на женщину в стиле «я бы вдул» или предлагают другим мужчинам оценить «пригодность» женщины для секса, то тем самым они стремятся восстановить свое мужское доминирование и вернуть женщин к их прежнему «низкому статусу инструмента для удовлетворения мужских сексуальных потребностей». Вот почему женщины считают замечания сексуального характера в рабочей обстановке словесным насилием и смотрят на них не так, как сами мужчины: «Это же комплимент! Что ей не так?».

Делаем выводы

Похоже, какой путь ни выбери — всюду тупик. Если с тобой заговорит один из тех мужчин, которые не способны себя контролировать рядом с женщинами, будь готова отойти от него — или лишиться работы. Если тебе уютно в мужской компании в роли «своего парня», будь готова к тому, что тебя станут оскорблять, чтобы «поставить на место». Нельзя быть слишком привлекательной («неотразимой»), умной («властолюбивой»), заботливой («старомодной») или циничной («холодная сука»). Может быть, тебе стоит последовать примеру конгрессвумен Максин Уотерс (р. 1938), чье выступление в Конгрессе журналист Fox News Билл О’Рейли просто-напросто прослушал: он «не мог разобрать ни одного слова», потому что был не в силах оторвать взгляд от ее волос. Что сказала Уотерс? «Я бы хотела посоветовать всем женщинам: не позволяйте этим консервативным говорящим головам, этим бесчестным людям смущать или пугать вас. Будьте собой. Делайте свое дело. И давайте обсуждать реальные проблемы нашей страны».